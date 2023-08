Usan a Carolina Losada para hacer campaña peronista en una provincia

Carolina Losada perdió la interna de Juntos por el Cambio ante Maximiliano Pullaro en Santa Fe. Sin embargo, el peronista Omar Perotti apela a la senadora nacional para hacer campaña en su provincia. El gobernador y candidato a diputado nacional vaticinó que el peronismo de Santa Fe realizará "una muy buena elección" en las generales del 10 de septiembre y puso en duda que Juntos por el Cambio (JxC) retenga los votos que logró en esa instancia por las acusaciones tan duras que hubo entre los precandidatos Maximiliano Pullaro y Carolina Losada, que compitieron en la interna de ese espacio.

"En nuestro frente no hubo una sensación de competencia, de interna fuerte, como sí la hubo en el otro espacio", indicó Perotti, que mencionó "el movimiento de recursos" y "el nivel de enfrentamiento, que fue duro, fue grave" entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, de la coalición opositora. En ese sentido, señaló que "convocaron a muchos de los cuales se sintieron atraídos por ese momento en esa PASO, lo que no quiere decir que se queden allí, y sobre todo con las acusaciones tan duras que hubo. No creo que todos esos votantes se queden allí".

Unidos para Cambiar Santa Fe es una coalición mucho más amplia que las personas que la integramos.

Es por eso que consideramos fundamental que más allá de nuestras diferencias, todos tenemos el mismo objetivo: recuperar la provincia. pic.twitter.com/q7Bwrd2Y37 — Carolina Losada (@carolinalosada) August 28, 2023

El gobernador aludió a las acusaciones de Losada contra Pullaro, a quien definió como "alguien que ha tenido como mano derecha, jefe de Drogas Peligrosas, y que ha ido haciendo crecer de policía raso a jefe de Drogas Peligrosas, a una persona que hoy está presa por narcotráfico", en referencia a Alejandro Druetta. En declaraciones a radio LT9 de Santa Fe, Perotti sostuvo que de cara a las elecciones generales, que definirán el próximo gobernador entre Pullaro y el senador Marcelo Lewandowski, "en lo que hace al Justicialismo, uno ve un movimiento muy diferente, importante, y que sin duda va a haber una muy buena elección".

Al referirse a la problemática de la Seguridad, Perotti reivindicó la inversión de su administración en tecnología para la policía y consideró como "una muy buena pregunta" que los anteriores gobiernos no se hayan ocupado del tema. "Es una muy buena pregunta porque Santa Fe no descubrió que tenía problemas de seguridad con (el intendente de Santa Fe, Emilio) Jatón o con Perotti, sin dudas que venía escalando año tras año, como una bola de nieve, el tema estructural se venía consolidando", afirmó.

En esa línea, dijo que "en toda esa etapa veíamos como (el municipio bonaerense de) Tigre incorporaba tecnología con cámaras, acciones de prevención. CABA hacía lo mismo, y veíamos cómo se identificaban vehículos, cómo las cámaras actuaban".

"Parecía que nosotros estábamos en Disneylandia, aquí no había que incorporar tecnología, no había necesidad de nada, de contralor, y lo que esto genera (la tecnología del 911) es un fuerte contralor sobre la institución policial", indicó en referencia a la anterior administración, que tuvo a Pullaro como ministro de Seguridad.

Para Perotti, la tecnología ofrece "una garantía para quien está haciendo denuncias, que queda registrado" y añadió que "sin dudas que da una instancia de control que quizás algunos no querían tener", concluyó.