Los motivos que dio un demarchista detractor de la RTO para eliminarla

En las últimas horas, el tema por la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) volvió a estar en el centro del debate, luego de que el candidato a gobernador de Mendoza Omar de Marchi (La Unión Mendocina) anunciara que, en caso de ganar las elecciones, eliminaría las RTO para los vehículos mendocinos.

La propuesta tuvo el apoyo de algunos sectores, mientras que desde el Gobierno y los talleres que realizan la revisión técnica reaccionaron de manera adversa.

Nueva Propuesta de

La @UnionMendocina



VAMOS A ELIMINAR LA RTO



Eliminaremos la Revisión Técnica Obligatoria en la Provincia por entender que no cumple con los objetivos de seguridad vial, por el contrario, sólo es un obstáculo caro para los ciudadanos.



Te lo cuento en este uD83EuDDF5uD83DuDC47 pic.twitter.com/0rJY8Z9EVB — Omar De Marchi (@omardemarchi) August 29, 2023

Gustavo Cairo, diputado provincial, habló este miércoles en MDZ Radio: “Hay diversos temas que son de facultad provincial. Si hay una ley nacional es a nivel indicativo y la provincia puede adherir o no”.

“El caso del tránsito, en 1995 se estableció esto de la revisión periódica vehicular, pero en Mendoza no se aplicó hasta 2020. Es facultativo de la provincia adherir y también desadherir, que es lo que estamos planteando”, explicó. Y aseguró que la RTO “trae más inconvenientes que soluciones a los mendocinos”.

“La adhesión se aprobó en 2014. Yo voté en contra y desde aquel momento he sido muy crítico, inclusive presenté un proyecto de ley para extender los plazos, que no fuera todos los años; tuve un éxito muy parcial con esto que modificó el gobernador hace unos meses, que es que los vehículos hasta 7 años de antigüedad la hagan cada dos años”, expresó Cairo en Sonría lo Estamos Filmando.

“Al no ser gobierno, si no hay voluntad política de hacer cambios, lo que podemos hacer era estirar los plazos. Pero planteamos la desadhesión, que no exista más el sistema de la RTO en Mendoza”, añadió.

Sobre esto, justificó: “No previene la mayoría de los accidentes, que son por fallas humanas y no por que falle alguna cuestión del auto. Y la cuestión más visible del auto que si es importante, que las luces de noche o en las rutas funcionen correctamente, ese control se puede hacer vía policial, no hace falta una RTO”.

Y agregó: “Es la única provincia en el país que exige luces de día, que no tiene ningún sentido, y eso atenta con que cuando realmente son necesarias estén quemadas. Hay inconsistencias en la legislación, y la RTO es una más”.

“Además es una carga para los ciudadanos que no tiene ningún sentido. Hay que eliminarla y eso es lo que estamos planteando”, sostuvo y cerró: “No es solamente lo que cuesta, sino la molestia, es una obligación más que no tiene sentido”.