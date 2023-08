El bizarro momento que se vivió en la sesión de Diputados al discutir sobre la RTO

Un pase de comedia. En eso se convirtió durante algunos minutos la sesión en la Cámara de Diputados de Mendoza. El disparador fue un comentario de campaña del diputado Gustavo Cairo respecto a la propuesta de Omar De Marchi de desadherir a la ley nacional que regula la RTO. A partir de allí el diputado del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto lo acusó de caradura que "come piedra", el diputado Germán Gómez criticó el armado de La Unión Mendocina y el presidente de la Cámara, Andrés Lombardi no pudo contener la risa.

Se estaba discutiendo la adhesión de Mendoza a la ley de receta electrónica y todo se desvirtuó. Cairo aprovechó la oportunidad para criticar a los que afirman que es inviable la propuesta de De Marchi de eliminar la RTO y sostuvo que es tan simple como desadherir a la ley nacional. " Hay una ley nacional que Mendoza adhiere. Nosotros vamos a desadherir", remarcó.

El primero en pedir la palabra fue el diputado del PJ Germán Gómez, que le preguntó a Cairo a quién se refiere cuando dice "nosotros". "No se si he escuchado una propuesta de campaña del legislador que me ha precedido y habla de nosotros. A nosotros no nos incluye. Me gustaría saber quiénes son ese nosotros y proponer algo más interesante que la derogación de un sistema que presenta ciertas quejas. Me gustaría preguntar quiénes son los nosotros a los que hace referencia. Nosotros no somos", disparó.

Video: la RTO se coló en el debate de Diputados

"Es compleja su pregunta", intervino entre risas el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Cairo le abrió las puertas al propio Gómez para que se sume a La Unión Mendocina y le retrucó la chicana sobre la calidad de las propuestas afirmando que la campaña a gobernador no debe limitarse a la eliminación del ítem aula.

Pero antes de ello hizo uso de la palabra el diputado del Partido Verde, y candidato a vicegobernador, Emanuel Fugazzotto. "Votaron a favor de la RTO y lo único que han propuesto es ampliar los plazos. Porque el negocio les encanta y fueron socios de Cambia Mendoza al pedir la RTO. Ahora, como se dieron cuenta que estaban equivocados, se vienen a hacer los opositores. Tiene la cara dura. Usted se sacó la foto con el gobernador festejando que la RTO es cada dos años. Nosotros presentamos un proyecto pidiendo suspensión. Me habla de buscar un votito por ahí, si hace un par de meses anunciaban que la mano en el bolsillo la metían cada dos años a las familias mendocinas", vociferó eufórico el legislador.

La discusión siguió luego de que, entre risas, Lombardi le devolviera el uso de la palabra a Cairo "por si se sintió aludido". Cairo, agarró nuevamente el micrófono y desafió a Fugazzotto a discutir con los papeles en la mano la próxima sesión. "Con el tema RTO se votó la adhesión en 2014 cuando gobernaba Francisco Pérez. El oficialismo propuso adherir a la ley nacional, lo votó el radicalismo y yo, que era el único legislador del PRO, voté en contra. Solo. En contra de la adhesión de esecurro. Lamentablemente se implementó en 2020. Le apuesto cualquier cosa y si no le queda claro venimos la próxima sesión a discutirlo con los papeles en la mano", aseveró Gustavo Cairo.

La cosa siguió algunos minutos más y derivó en un cruce sobre el futuro de Malargüe y la necesidad de explotar o no los recursos minerales de ese departamento. "Es interesante cuando los ánimos se ponen efusivos sobre todo cuando estamos tratando la adhesión a la ley que no habla de cultivar papa en Malargüe ni de la RTO sino simplemente de recetas electrónicas y digitales. Por lo tanto, para clarificar el tema le voy a pedir un cuarto intermedio", concluyó la diputada del PJ Verónica Valverde para que la sesión volviera a su cauce.