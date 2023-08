Crisis en la Salud privada: qué dijo Rodolfo Suarez sobre el conflicto y la migración al sistema público

En el marco de la crisis en la Salud privada que provocó que numerosos profesionales decidieran comenzar a cobrar un coseguro a sus pacientes en consecuencia de la demora en los pagos por parte de las obras sociales y el encarecimiento de los insumos, el gobernador Rodolfo Suarez opinó acerca de la posible tendencia de migración de consultas al ámbito público.

Concretamente, desde distintas asociaciones que integran los médicos especialistas indicaron que una las decisiones para paliar la crisis en el sector privado de la Salud es la de cobrar un coseguro que cubriera el valor ético de la consulta médica. Esa medida, desde el 1 de septiembre, se llevará adelante y está avalada por más de doce agrupaciones de médicos especialistas. Quienes atienden en clínicas privadas exponen la situación que atraviesan en las guardias con las consultas. Desde las clínicas van a esperar la respuesta de las obras sociales, pero ya los médicos fueron notificados que la medida podría ser ejecutada desde principios de septiembre con un valor de $6.000 la consulta ($8.000 para psiquiatría), ya sea que los financiadores lleguen en su totalidad a ese valor o que consigan un copago que cubra esa cifra. De forma extraoficial, algunas clínicas y sanatorios informaron que ya no trabajarán con las obras sociales y que cobrarán a ese monto cada consulta médica.

Ante la consulta acerca de si el sistema público puede contener a quienes decidan inclinarse por la opción de no pagar el coseguro de $6.000, Suarez sostuvo: "Tengo que destacar algo: durante el gobierno de Alfredo Cornejo, en Mendoza hubo una inversión en Salud que fue histórica. Se intervinieron todos los grandes hospitales. Tenemos un sistema de Salud con hospitales en cada una de las regiones y después lo que es la atención primaria. Hubo en esfuerzo que continuamos en la pandemia. Mucha gente va a hacerse atender al sector público".

En otro tramo precisó: "Estoy hablando en forma permanente con todo el sector privado de la Salud. Nadie la está pasando bien en Argentina. Tienen problemas para los insumos y es lo que está pasando en un país donde tenemos la inflación más alta del planeta. Con todas las variables la incertidumbre es absoluta".

"Tenemos insumos y estamos prestando los servicios. Se está produciendo un hecho en la prestación pública y es que mucha gente se va a atender a los hospitales públicos porque dejan de pagar una obra social, sobre todo los que son autónomos. Pero nosotros los atendemos. Aparte, todas las inauguraciones que hacemos son con insumos y tecnología de primer nivel que al privado le está costando llegar a tener", cerró el mandatario provincial durante la presentación del nuevo sistema de transporte ecológico y sustentable BiciTran.

Esta semana será clave al tener en cuenta que se especula que antes del viernes las clínicas privadas pueden llegar a tomar algún tipo de relación respecto a su vínculo con las obras sociales.

Juan Manuel Gamboa, presidente de la Unión de Pediatras de Mendoza, aclaró en MDZ Radio que el aumento en las consultas "implicaría no atender obras sociales o prepagas. Esto incide puntualmente en consultorios particulares o centros médicos privados. No involucra al ámbito estatal".

"Nosotros los pediatras hace dos meses que venimos planteando esta situación. Nos hemos unido con aproximadamente 20 asociaciones, hemos tratado de implementar algún tipo de comunicación con las obras sociales y las prepagas. En lo personal no tuvimos ninguna respuesta y lo único que hemos recibido es la presión a través de las clínicas o de los centros médicos de no poder actualizar nuestro honorario en base al coseguro que habíamos planteado como primer medida que nos parecía lo más justo y lo menos perjudicial para el paciente. Han tomado una postura totalmente negativa hacia esto y nos vemos encerrados a pasar a cobrar y atender como consulta particular", agregó respecto a la iniciativa que tomarán. Los privados quieren comenzar a cobrar un coseguro en las consultas de especialistas.

A partir del 1 de septiembre, Gamboa afirmó que "el monto o el valor ético mínimo que planteamos de las especialidades, es de $6.000 la consulta del médico especialista en Mendoza. Como nos prohíben cobrar coseguro, con amenaza de débito, con amenazas clínicas o en los centros médicos de que van a hacer caer los convenios, la única alternativa de no poner en juego los convenios de esas clínicas o centros es optar por la atención como consulta particular".

En relación a la extensión de los plazos de pago, aseguró: "En promedio estamos hablando de tres o cuatro meses. Hay lugares que es de cinco o seis meses el pago de la orden. Esto es uno de los grandes motivos por los cuales estamos en esta lucha de unificar el valor de nuestro trabajo. Tengamos en cuenta que hoy, lo que nos están pagando las obras sociales y prepagas no nos alcanza ni para comprar un kilo de carne, un kilo de pimientos o para o para llevar el auto a lavar".

Según estiman, ese valor se podrá ir actualizando según la inflación.