¿Cómo le irá a Javier Milei en octubre? El sorpresivo pronóstico de un sindicalista

El sindicalista Luis Barrionuevo realizó un pronostico alentador para el futuro de Javier Milei. "Gana en primera vuelta y sin chicote”, afirmó el líder de los gastronómicos a partir de los resultados de las PASO y de lo que visualiza como un crecimiento del libertario en estas semanas. Conocedor del funcionamiento del peronismo, Barrionuevo además le dio un mensaje a todo el ala política: "Si gana Milei, van a tener que acompañarlo".

Las declaraciones surgieron en una entrevista con el diario El Ancasti de Catamarca. Allí, además, remarcó que Milei deberá "dialogar con todo el mundo".

El gremialista le dio una explicación al batacazo de Javier Milei en las elecciones: “Había mucha bronca y está visto que la gente no quería saber más nada con ninguno de los candidatos. Entonces emergió Milei con su discurso de la casta que claramente golpeó en la sociedad”.

Luis Barrionuevo.

Además, comentó que el fenómeno social por el cual el candidato libertario obtuvo esa cantidad de votos se deriva de “la situación de la economía, de la desocupación, la salud y la inseguridad no ayudan mucho”. Entiende Barrionuevo que el Gobierno no realizó políticas para solucionar las problemáticas, y que por esa razón “emerge Milei que si me preguntaban a mí, yo decía que ganaba en los grandes centros urbanos, pero jamás que ganaba el interior”.

Por estas razones, el gastronómico afirmó: “Hoy no tengo dudas y lo digo porque lo veo en mis nietos, ya no en mis hijos, sino en mis nietos que ya votan que, como decimos los catamarqueños, creo que gana en primera vuelta y sin chicote”.

Escuchá a Luis Barrionuevo hablando de Javier Milei:

"Tengo todavía fresco cuando nosotros le ganamos con Menem a Cafiero que tenía casi a todos los gobernadores e intendentes. Salvando de lo que fue aquella elección, hoy con sistemas más modernos, más tecnificados y con las redes, es indudablemente que la gente está harta”, recordó Barrionuevo, y explicó por qué podría Javier Milei ser el próximo presidente.

Además agregó que Milei sumará un gran cantidad de votos de parte de quienes no fueron a votar en las PASO, y que "la mayoría va a optar por un cambio que está expresado en la figura del libertario".

“Creo que Milei de acá a octubre, con el conocimiento que tengo, está cambiando, la gente que se acerca es gente muy capaz, con experiencia y que sabe. Indudablemente tendrá que armar los equipos que lo acompañen, pero creo que él tiene hoy una gran responsabilidad y la va a tener, si es presidente, de dialogar con todos”, dijo.