Abel Freidemberg: “De los candidatos el único que quiere ser intendente de San Rafael soy yo”

Abel Freidemberg nació en Entre Ríos, estudió medicina en La Plata y se especializó en Capital Federal. Fue tentado con una beca en el exterior pero decidió radicarse en San Rafael con su esposa y sus hijos, que en ese momento eran pequeños. Vive en el departamento sureño desde hace 40 años.

Inmediatamente se convirtió en uno de los pediatras más reconocidos de San Rafael por su formación en nefrología, hemodiálisis y neonatología infantil. Repartía el trabajo ad honorem en el hospital Schestakow con la atención en el consultorio. En esa época eran solo dos los pediatras de guardia y estaba acostumbrado a que le sonara el teléfono en medio de la noche o algún vecino le golpeara la puerta para atender una emergencia. Junto a un colega armó el área de neonatología del hospital Español del Sur del Mendocino, lugar en el que trabajó durante 30 años.

Su corazón siempre fue radical. Recuerda que conoció a Ricardo Alfonsín en el kilómetro cero de San Rafael. Pero no fue hasta la gobernación de Julio Cobos que empezó a participar en la gestión desde los equipos técnicos.

Abel Freidemberg hoy tiene 70 años, ya no ejerce la medicina y su actividad se concentra en la política. Es senador provincial, sus hijos crecieron y vive junto a su esposa en una imponente casa de dos pisos y sofisticada arquitectura de ladrillo visto en una coqueta esquina de la Ciudad. En las elecciones primarias municipales de abril, ganó la interna de Cambia Mendoza, quedó a cinco puntos del Frente Elegí y fue el segundo candidato más votado.

-¿Cómo fue su salto de la medicina a la política?

Esto pasa por la convicción y la vocación de servicio. Siempre lo sentí. En la secundaria participé en el centro de estudiantes. Me tocó estudiar en una época muy politizada y fui parte activa de todo eso. Estudié medicina con ese sentido social. Hacía guardias en el conurbano bonaerense. En 2007, el ministro de Salud de Julio Cobos, Armando Calletti me llamó para ser uno de los cuatro directores de Schestakow. Después fui asesor del senador provincial Aníbal Rodríguez durante un año y asesor de Graciela Ocaña en la Nación. En 2015, Claudia Najul me llamó para formar parte de los equipos técnicos y cuando ganó Alfredo Cornejo me nombraron director de la región sur.

-En un momento pasó de ser funcionario a querer ser intendente

Yo conocía la microgestión por ser director de hospital y como coordinador tuve a cargo cuatro hospitales y 60 centros de salud. Eso me permitió trabajar en políticas públicas de salud. Éramos miniministros que supervisábamos que todos los programas se cumplieran. Con el tiempo me fui posicionando porque me gusta la participación en todo lo que tiene que ver con desarrollo humano, con la gestión en general.

-En 2019 eran varios médicos candidatos a intendente (Daniel Orozco, Raúl Rufeil, Sergio Dragoni), ¿quién le propuso a usted ser candidato?

En 2007 me tentaron, pero no era el momento. Después fui conociendo a personas más activas políticamente que conocían mi gestión en salud. En 2018, por el tema de las internas un sector determinado se juntó y me pidió ser candidato. No fue una decisión de Alfredo Cornejo.

-Entre sus propuestas habla de aumentar el caudal de agua, ¿cuál es el plan?

Nosotros estamos en un desierto. Ya no existe la misma cantidad de agua que hace 50 años atrás, entonces tenemos que cuidarla. Tenemos que darle una mano al productor para que tenga riego tecnificado con un plan finca. Vamos a reactivar los pozos de riego abandonados con bombas con energía solar. Ese agua se inyecta al canal y el caudal del canal crece un 14%. Tenemos que dejar de hacer plazas y boulevares con palmeras y jardines verdes como si fuera el Caribe. Tenemos que ir por nuestras especies autóctonas que crecen con menos agua.

-¿Entonces qué va a pasar con los árboles que ya existen?

Hoy el municipio no se ocupa del arbolado público. Vamos a asesorarnos con técnicos para ver cómo seguimos regando los árboles. Y quiero hacer de los tres parques pulmones verdes de San Rafael. El parque Mariano Moreno va a ser el primer Ecoparque de San Rafael para la recuperación de animales pequeños, aves y flora autóctona.

-¿Y en turismo?

Quiero que nazca un nuevo San Rafael en el desarrollo económico y para nosotros el turismo es algo tremendamente importante. Vamos a tener un fondo para promover el turismo a nivel provincial, nacional e internacional con el sello San Rafael independientemente de la promoción que haga Mendoza y el Emetur. Tenemos el cañón del Atuel y vamos a invertir en el cañón del Diamante para hacer el camino de los lagos. Hay lugares que necesitan más promoción como las dunas de El Nihuil. Vamos a trabajar en el Ebileñas y el acceso sur a San Rafael con un camino costero al río Diamante. Vamos a capacitar a los trabajadores del sector.

-También tiene propuestas en temas de seguridad, ¿usted propone armar el cuerpo de preventores?

Dónde está escrito que el municipio no tenga que involucrarse en seguridad. No se puede pensar en una ciudad que no brinda seguridad. ¿Vamos a estar echándole la culpa a la Policía de Mendoza todos los días? Acá en San Rafael incumplieron la ley, la judicializaron. Vamos a reactivar el Consejo Departamental de Seguridad, organizar ojos en alerta, un sistema de videovigilancia y el cuerpo de preventores.

-Usted propone bajar el costo de la obra pública, ¿cómo será ese sistema?

Vamos a hacer mucha y mejor obra pública. La vamos a hacer con licitaciones transparentes. No quiero cartelización de la obra pública porque quiero bajarle el costo a la obra pública y con ese dinero hacer otras inversiones. Cuando yo digo que quiero que nazca un nuevo San Rafael no es algo marketinero, lo digo porque la gestión municipal actual cumple las cuestiones básicas con dos hermanos que llevan 20 años alternándose en el poder.

-¿Se refiere a los hermanos Félix?

Muchos no se acuerdan que Omar fue intendente porque pasó casi desapercibido. Pero muchos sí se acuerdan que en esa época en San Rafael no se podía transitar porque era un cráter al lado del otro. Omar vive del Estado desde los ´90. En cambio yo siempre trabajé en el sector privado.

-Cambia Mendoza viene creciendo en caudal de votos elección tras elección, ¿tienen alguna proyección para el domingo?

Quedamos muy cerca en las PASO y eso los tiene preocupados. No sé cuáles son las encuestas, no creo en las encuestas, no son predictivas.

-La interna con Franciso Mondotte fue muy pareja, ¿cómo están trabajando hacia adentro en Cambia Mendoza?

En mi intendencia quiero trabajar con menos gente pero con más idoneidad. Por supuesto, al lado mío van a estar el empresario Alfredo Andión y Francisco Mondotte con toda la renovación. Es más, ya se ha contactado conmigo gente que trabaja en el municipio actualmente y que se ha ofrecido para colaborar.

-¿Funcionarios?

Sí. Y yo lo valoro porque soy amplio. Valoro sus trayectorias. No considero que haya que poner a alguien en un cargo por la militancia que ha realizado. Somos empleados de la gente, el que no lo entienda así que busque otro trabajo.

-¿Cómo van a afectar las elecciones primarias nacionales en los comicios municipales?

Acá hubo tres elecciones distintas: nacionales, provinciales y departamentales. Creo que las tres fueron distintas. Quiere decir que la gente diferenció. Si alguien quiere conjeturar, puede haber otros intereses. En San Rafael somos tres candidatos de los cuales el único que quiere ser intendente soy yo. Hay uno que se ríe cuando le preguntan y dice ´yo ni lo pensé, ni quiero ser´ y está viendo a ver si puede meter un concejal. Y el otro que ya fue que dice que no lo había pensado, que no quería ser, que no quiere asumir de nuevo el compromiso. Medio que lo empujaron o lo pusieron.

-¿Puede crecer el 9% de votos de Rodolfo Bianchi?

No sé, eso lo decidirá la ciudadanía. Yo creo que no, porque creo que están bien marcadas las opciones que tiene San Rafael y la gente diferencia quién quiere ser intendente y quién no.

-¿Por qué hace 20 años que gobiernan los Félix?

Creo que las otras fuerzas por cuestiones internas o por muchos egos no supieron hacer un planteo tentador para los vecinos. A veces ante lo nuevo y desconocido me quedo con este que lo conozco. El voto castigo o el voto bronca no sirve, en realidad premia a la mala gestión. En el caso de San Rafael, Omar y Emir son amigos de Alberto y Cristina. Hoy hay hambre y pobreza. En San Rafael han crecido el 100% de los asentamientos desde el gobierno de Macri. De eso hay que hacerse cargo.