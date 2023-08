Horacio Rodríguez Larreta evitó referirse a Mauricio Macri y dio su fórmula para derrotar al kirchnerismo

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, arribó este jueves a Mendoza en la recta final de la campaña electoral para las PASO del 13 de agosto. El dirigente del PRO opinó de los recientes respaldos que obtuvo su postulación de parte de importantes figuras nacionales como María Eugenia Vidal y de Facundo Manes y evitó la polémica tras las declaraciones de Mauricio Macri al respecto. En este sentido, el postulante presidencial afirmó que la fórmula para derrotar al kirchnerismo es la unidad del espacio opositor.

En un mano a mano con MDZ, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habló de la preocupación que genera la escalada del dólar y cuestionó la improvisación del Gobierno nacional. Asimismo, destacó su vínculo con el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, quien fue uno de los primeros dirigentes importantes en apoyar su postulación a la presidencia.

-¿A qué atribuye los recientes respaldos de importantes figuras nacionales a su precandidatura?

-Los argumentos de cada uno los dieron ellos, pero son casos diferentes. En el caso de Facundo yo vengo trabajando con él, generando una relación en base a la visión del país que coincidimos. Yo valoro muchísimo su visión y su conocimiento de los temas tecnológicos, de la incorporación de la tecnología, de la innovación al proceso productivo, de generar empleos con alto valor agregado. Coincido mucho y me enriquece mucho conversar con él y todo así que valoro muchísimo su aporte y de verdad tenemos una coincidencia, que la Argentina necesita un modelo de desarrollo, coincidimos en nuestra visión desarrollista. Con María Eugenia Vidal trabajo con ella hace 27 años, somos amigos, tengo una relación personal muy estrecha y es un gran orgullo para mí seguir trabajando con ella, como vengo haciendo hace muchos años. Es una de las políticas que yo más valoro en la Argentina, que tiene experiencia en gestión, conocimiento y que tiene trayectoria. En ambos casos para mí es un gran orgullo que trabajemos juntos.

-¿El hecho de que se hayan pronunciado en el la última etapa de la campaña es parte de una estrategia?

-Así como se fue dando con ellos ahora, se fue dando con otros antes. Se fueron dando conversaciones que se venían profundizando de qué es lo que tenemos que hacer en la Argentina.

Rodríguez Larreta habló de la salida del cepo cambiario y afirmó que hay que levantarlo lo antes posible. Foto: Alf Ponce.

-¿Llega más fortalecido a las PASO con estos respaldos?

-Estoy convencido que hay una mayoría de los argentinos que valora el trabajo, más trabajo, más trabajo, que valora la experiencia, la gestión, que valora que hagamos propuestas bien concretas, más allá del título, del eslogan, sino que en cada tema vamos al cómo, al detalle, a las propuestas específicas. Yo siento que hay una mayoría de los argentinos que coincide con mi visión de que el único camino posible es terminar con la violencia, terminar con la agresión, terminar con las peleas entre políticos, con esto de que quien no piensa como yo es el enemigo y que coincide con que tenemos que construir la mayoría. Con cada apoyo que sumamos vamos consolidando una mayoría para promover un cambio profundo en la Argentina. Es el único camino. En vez de los gritos, los hechos. En vez de los insultos y las agresiones, acción. Que además yo puedo mostrar porque es lo que hice en la Ciudad todos estos años.

-¿Esa es la fórmula para derrotar al kirchnerismo en las elecciones?

-La fórmula para derrotar el kirchnerismo es unidos. El objetivo no es derrotar el kirchnerismo, en tu caso es derrotar el kirchnerismo para después derrotar la inflación, que es lo que le importa y lo que le come la vida, la jubilación en los adultos mayores. Derrotar al kirchnerismo es un medio, imprescindible, pero para dar la pelea contra la inseguridad y devolver a la gente la libertad.

-¿Cómo tomó las declaraciones de Mauricio Macri en las que hizo referencia al apoyo de Vidal respecto a su precandidatura?

-Yo valoro muchísimo el seguir trabajando, el apoyo y el compromiso. Para mí es un gran orgullo y jamás me meto en discusiones, en alusiones personales ni opino sobre comentarios que hacen.

-¿Dañan la unidad esas declaraciones?

-Yo me hago cargo de lo que puedo hacer. Yo nunca hago comentarios personales, nunca, de nadie, jamás, no critico a nadie y resisto los archivos. Rodríguez Larreta afirmó que la fórmula para derrotar al kirchnerismo es la unidad de Juntos por el Cambio. Foto: Alf Ponce.

-¿Qué importancia le dan las encuestas previas a las PASO?

-Para mí lo que vale es el resultado de la elección y lo vamos a ver el 13 de agosto como lo vimos a lo largo de las elecciones que hubo en muchas provincias en la Argentina. Ganamos en San Luis, ganamos en San Juan, hicimos una gran elección en Santa Fe y la gran mayoría de la gente quiere un cambio y quiere un cambio compartiendo con la visión que yo planteo, porque todos estos candidatos de los que hablamos son gente de trabajo, son gente con trayectoria, los votantes valoran la experiencia, la trayectoria, el trabajo, la capacidad. Alguna encuesta anticipará, otra no, pero estoy convencido que la mayoría de los argentinos coinciden con mi visión de que en Argentina sacamos adelante trabajando y no peleando, con acciones concretas, no con discursos y gritos de la tribuna.

-¿En las últimas semanas se ha afianzado el vínculo con Ulpiano Suarez?

-El vínculo con él es de muchos años, obviamente se afianza cada vez, pero ya estaba muy afianzado. Es un vínculo basado en el trabajo, en haber intercambiado un montón de experiencias entre la Ciudad de Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, de ida y vuelta. Tenemos mucha afinidad porque a Ulpiano lo define lo mismo que a mí, que es el trabajo más trabajo más trabajo. Yo valoro mucho su apoyo, valoro mucho que se está sumando cada vez más gente de todos los municipios, de toda la provincia. Más allá que algunos son concejales, diputados, que tienen cargos en la política, lo hace la gente. Ulpiano es uno de los dirigentes más importantes de la provincia, así que es un orgullo trabajar con ellos.

-¿Lo ve con una proyección para ser gobernador en un futuro?

-Lo veo con proyección, con futuro, con perspectiva sin ninguna duda. Después hay que ver qué aspiraciones tiene, qué rol específico, pero que es un dirigente con mucha proyección, no sólo lo digo yo, lo dicen los mendocinos que lo votaron por abrumadora mayoría para su reelección.

-¿Preocupa el día después de las PASO y la estabilidad económica?

-A mí me preocupa el día antes, el día de hoy me preocupa con el dólar que se va a las nubes. Eso genera más inflación, un montón de fábricas que están parando porque no tienen los insumos necesarios importados, y eso es porque no hay dólares, porque no se exporta lo suficiente. Por otro lado, el Gobierno le pone un techo a las exportaciones de carne. Es toda una gran improvisación. Esto es producto del fracaso, de la improvisación del gobierno del kirchnerismo, del gobierno de Alberto Fernández. El precandidato presidencial elogió al intendente de Capital, Ulpiano Suarez, y destacó que tiene una importante proyección en la provincia. Foto: Alf Ponce.

-¿Planea una salida del cepo cambiaria paulatina o abrupta, como propuso Patricia Bullrich?

-El cepo es una traba hoy al crecimiento en la Argentina, no hay ninguna duda, hay que salir del cepo lo antes posible. Mi posición y la de la mayoría de los economistas, es que para salir del cepo tienen que tener los dólares en el Banco Central, y hoy no los tenés. ¿Cómo se generan? De forma genuina, exportando más. Exportando más litio que tenemos en el norte, exportando más gas que tenemos en Vaca Muerta, petróleo, exportando alimentos que tenemos a lo largo de todo el país. Tenemos el vino, las olivos acá en Mendoza. Así se sale del cepo de verdad, con dólares genuinos.

-¿Cuál cree que será la reacción del Gobierno al resultado de las PASO?

-La reacción del gobierno es impredecible porque este gobierno es impredecible en todo. Yo no sé qué va a hacer hoy a la tarde, no sé qué va a hacer con el dólar. Es un gobierno de improvisados. Más negativo de lo que hay hoy, con el dólar $570 y con la jubilación más baja de la historia, hoy ya me da mucha preocupación la situación de los argentinos, no tengo que esperar a las PASO o a diciembre.