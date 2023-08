Duro posteo de Luis Petri tras cumplirse un año desde que Sergio Massa es ministro

Este jueves se cumplió un año desde que Sergio Massa asumió al frente del Ministerio de Economía de la Nación en reemplazo de Silvina Batakis, hoy presidenta del Banco Nación. En ese ese sentido, el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, el mendocino Luis Petri, lanzó una dura crítica contra el precandidato de Unión por La Patria.

"Un año de Massa, 115% de inflación, 18 millones de pobres, mas del 60% de las economías regionales en estado crítico. La lista es, lamentablemente, interminable", disparó el exdiputado nacional y ahora compañero de fórmula de Patricia Bullrich.

Y agregó: "Un solo año de Massa en el poder ha generado un nivel de daño extremo en los argentinos. Su Gobierno ha demostrado ser el enemigo público número 1 de la producción y la creación de empleo genuino en el país, las únicas fuentes que nos van a permitir salir adelante. Solo con orden vamos a poder recomponer la confianza y la previsibilidad que necesita nuestro país para volver a crecer.

El posteo de Luis Petri

Massa comenzó a hacerse cargo del Ministerio, luego de la renuncia de Martín Guzmán y Silvina Batakis (23 días en el poder). La inflación interanual era del 71%, y hoy la llevó a 115,6%.

Massa su rol como Ministro de Economía. El 3 de agosto de 2022 el dólar blue coqueteaba con los $300 pesos, aunque sin llegar a atravesar el umbral y por varias semanas se mantuvo en el orden de los $270 - $280 y mantenía una brecha con el oficial de alrededor del 100%, que cotizaba en $140. Hoy la cotización de la moneda extranjera se encuentra -en el mercado paralelo- a $570, mientras que el oficial a $275 - $290.

El ministro y precandidato a presidente se defendió ante la alza del dólar y expresó este jueves que "hay una cosa especulativa sobre todo de algunos sectores que primero apostaron a que la Argentina no iba a poder afrontar su deuda en pesos y lo logró; que no iba a poder cerrar su situación de acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional) y lo logró; que no iba a poder transitar el daño que la sequía le hacía a la economía argentina por perder US$ 21 mil millones de exportaciones y con el régimen de administración del comercio exterior lo venimos transitando y llevando, sin frenar el nivel de actividad".

Massa dijo que "el último bastión que les quedó es ir a la especulación sobre el dólar blue", en una charla con los medios en la provincia mediterránea, en el marco de la campaña electoral. Asimismo, buscó bajarle el tono a lo que pasa con los tipos de cambio paralelos: "Tenemos la tranquilidad de saber que dentro de las dos restricciones de la economía argentina -la deuda con el FMI, que es un ancla feroz; y la caída del 25% de las exportaciones- tenemos que seguir tomando medidas para encontrar un proceso de estabilización", señaló.

Y pidió tener en cuenta el valor del dólar oficial porque indicó que es el que rige para las Pymes, las industrias y los productores. Por otra parte, sostuvo que los valores de inflación de julio serán "parecidos a los de junio" y manifestó que la caída en el indicador ocurrirá recién en 2024, por el aumento exportaciones.