San Carlos: el peculiar método para hacer campaña que eligió Marcelo Romano

Este domingo se desarrollarán las elecciones municipales en siete departamentos que desdoblaron sus comicios y San Carlos es uno de ellos. Allí, uno de los candidatos para llegar a la conducción del territorio perteneciente al Valle de Uco se encuentra realizando recorridas de campaña de una forma particular. Se trata de Marcelo Romano -del Partido Verde- quien le entrega a los pobladores bolsas de orégano, un producto que caracteriza a la comuna.

Según contempla la información brindada por el Gobierno de Mendoza, en la provincia el cultivo de orégano representa poco más del 3% del área total cultivada con hortalizas y ocupa el octavo lugar por superficie, detrás del ajo, la papa, el tomate para industria, el zapallo, la cebolla, la zanahoria y el maíz para choclo. Dentro del territorio provincial, los distritos sancarlinos de Pareditas y Chilecito, concentran la mayor superficie de orégano y productores. En los distritos de Eugenio Bustos, Tres Esquinas, Casas Viejas, El Cepillo, La Consulta, Villa de San Carlos y Paso de las Carretas se localiza el resto de los productores del departamento. Incluso, Pareditas es considerada la Capital Nacional del Orégano y cada año ofrece su plaza y el polideportivo del lugar para realizar la tradicional Fiesta Nacional del Orégano, en enero de cada año, desde hace más de 20 años.

El paquete de orégano entregado por Marcelo Romano que se viralizó en redes.

El Partido Verde obtuvo el 21,59% de los votos en las elecciones PASO del 30 de abril y competirá en las generales frente a Alejandro Morillas (Encuentro por San Carlos) se impuso con 33,74% de los sufragios, Silvio Pannocchia (Cambia Mendoza) cosechó con todo su espacio 29,57%, mientras que Juan Torres (Elegí San Carlos) logró apenas 6,93%.

En diálogo con MDZ Radio, Romano -que busca dar el batacazo- subrayó que “hay una crisis social y económica. No alcanza el dinero y hay que encarar una campaña pensando en solucionar los problemas de la gente. No es fácil, sobre todo para los partidos que no tenemos grandes aparatos políticos. Por un lado un candidato que está haciendo asistencialismo en el municipio de San Carlos, que es lamentable; es una compra de dignidad y una competencia total y absolutamente desleal. Como Partido Verde tenemos que hacer un esfuerzo enorme para poder llegar a la gente y comentarles que tenemos un proyecto, una alternativa política útil que puede llegar a sacar a San Carlos de la crisis en la que está y devolverle la dignidad”.

El exsenador sostuvo que “hace mucho tiempo que se están haciendo las cosas mal. El único futuro que tiene un chico es barrer una calle, que no tiene nada de malo, pero lo malo es que sea el único futuro. Los demás tienen que migrar, esta es la situación”. “Aquí el que gobierna hace 16 años lo hace con 7 mil votos. En abril, entre las dos listas sumamos casi 4800 votos. Estamos cerca y sin nada. Creemos que hay una especie de envión que es lo que sucedió en la elección nacional, que es un enorme mensaje”, analizó y añadió: “La candidatura de Milei tocó el 57%, teniendo en cuenta que es pro minero y este es un departamento anti minero. Hasta dónde llega el enojo de la gente...”.