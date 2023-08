Patricia Bullrich llega a Rosario con plan anti narcos y foto de unidad

Patricia Bullrich resolvió el equipo económico, algo que merodeaba y empezaba a incomodar a algunos empresarios que ven la avanzada de Javier Milei con desconfianza por su estridencia y falta de previsibilidad. La figura de Carlos Melconian combinada con la de Luciano Laspina conformó a todos y el desembarco de hoy en Rosario será el corolario de una buena semana para la candidata, que busca retener el votante de Juntos por el Cambio y ofrecer un plan de seguridad que capte votos independientes, dado que es una problemática que no discrimina ideología.

"Los narcos matan kirchneristas, mileístas, radicales y peronistas, tenemos que terminar con esta tragedia y lo vamos a hacer con orden, determinación y método, sin grieta ni ruido". La frase es de Patricia Bullrich y se la dijo hace tiempo a Maximiliano Pullaro, quien ganó la interna por la gobernación a Carolina Losada y la recibirá hoy en su provincia, donde habrá elecciones provinciales en dos semanas. Pullaro fue blanco de señalamientos duros por parte de Losada, pero recibió el apoyo y sabe que Bullrich no adhirió y se lo hizo saber.

Conurbano. Bullrich de campaña.

El plan de Bullrich incluye inversión en tecnología de punta para prevenir el delito y la mejora de las condiciones de las fuerzas de seguridad, un sector que siempre reconoce la gestión de la candidata cuando fue ministra de Seguridad y se lo hizo saber más de una vez durante sus recorridas. A medida que la crisis social aumentan, los saqueos y piquetes florecen en todo el país y la violencia se espiraliza en Rosario y el Conurbano bonaerense especialmente, los votantes buscarán alguien que transmita la capacidad de terminar con esa problemática, analizan en el equipo de Bullrich.

Bullrich va por un discurso se unidad opositora y previsibilidad, algo que en Santa Fe y el país en general es imperioso. Días atrás, un empresario le escuchó decir: "Vos te imaginas el caso Maldonado, o las piedras por la ley jubilatoria en manos de una persona que no pueda digerir el disenso, que no pueda manejar el estrés o se ponga violento en un escenario adverso, sería una carnicería". La candidata viene logrando pregnancia con ese costado de experiencia y temple.

El desembarco de Carlos Melconian es un gesto fuerte que impacta de lleno en la campaña. Luciano Laspina será el complemento del expresidente del Banco Central durante la gestión de Cambiemos, que propone el bimonetarismo como contraposición a la dolarización de Javier Milei y el plan llamado "motosierra" que tan poca adhesión genera en el stablishment. Las expresiones del economista se relativizaron post PASO, con el riesgo que conlleva en sus votantes que buscan el extremo al límite en cada expresión.

Ministro. Carlos Melconian encabezará el ministerio de Economía si Bullrich es presidente.

Bullrich busca y necesita la mezcla perfecta entre story telling y know how, algo que los dos economistas cumplen. Melconian tiene un nombre, una marca, es un experto en la llamada "economía for dummies" que es básicamente explicar sencillo lo complejo, y Laspina tiene la solidez intelectual y el respeto de muchos empresarios que también son imperiosos. Es el matrimonio que necesitaba la campaña y está en marcha.

Días de consenso y unidad para Losada, quien participó de una foto junto a Pullaro y su compañera de fórmula, Gisela Scaglia. También fueron de la partida el intendente rosarino, Pablo Javkin y la socialista Clara García que encabeza la lista de diputados. Buscan en el equipo de Bullrich evitar que los heridos duden. La unidad no puede ser motivo de debate y cada voto vale mucho más que antes, son consicentes y empezaron una campaña de buceo constante en la pecera de Javier MIlei.

Así entonces, con equipo económico consolidado, recorrida por zonas de violencia e inseguridad que logró combatir cuando fuera ministra y un discurso en torno a la importancia de poder aplicar políticas de cambio sostenible en el tiempo, con firmeza y coherencia, Bullrich encara una nueva etapa de campaña en la que no habrá espacio para divergencias internas ni dudas: los votos de Javier Milei y Juan Schiaretti deberán desembocar en Juntos por el Cambio para ganar en balotaje al economista.