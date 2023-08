María Eugenia Vidal festejó el fallo por la "Gestapo sindical"

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal celebró este martes el fallo de la Cámara Federal que anuló los procesamientos en el marco de la causa conocida como "Gestapo sindical". "Cuando no tenés nada que ocultar y las pruebas demuestran que diste las batallas que había que dar, la justicia acompaña", expresó la actual diputada nacional.

La causa había iniciado luego de una cámara oculta que captó una reunión de políticos que formaban parte del gabinete de Vidal. Luego de que en la escucha haya aparecido que Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de PBA, dijo "créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, el "Pata" Medina, sindicalista y protagonista de la charla fue quien denunció a la mesa. "Ahora, una vez más, es el Pata Medina el que tiene dar explicaciones", expresó, con alivio, María Eugenia Vidal.

"Nosotros vamos a seguir peleando por un país en el que los delincuentes estén presos, sea quien sea", cerró la publicación la exgobernadora, abriendo sus puertas a futuras participaciones en el ámbito político.

Tuit de alivio de María Eugenia Vidal. Fuente: Twitter Vidal

La Cámara Federal dictaminó como "inválida" la causa, por que las pruebas se consideran "difusas y debatibles". La Cámara se refirió al encuentro en donde Villegas comentó sobre la "gestapo sindical" como que "pudo haber tenido una finalidad distinta”. Por esa razón, con dos votos a favor y uno en contra, la causa se anuló.

Además, explicó que "a la filmación se le dieron una serie de significados que llevaron a una imputación prematura e inconexa", y que no se realizó un análisis integral de la prueba existente al momento de decidir". Aún así, la Cámara le expresó al juez encargado Ernesto Kreplak profundizar la investigación y continuar con el análisis del caso.

La reunión se dió en 2017 en las oficinas del Banco Provincia. De la misma participaron junto a Marcelo Villegas, el intendente de La Plata, Julio Garro; el ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante; el ex secretario de Justicia Adrián Grassi; el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan; los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra; y los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.

María Eugenia Vidal junto a Marcelo Villegas. Fuente: Prensa

En 2021, la entonces interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció en el juzgado federal de La Plata que había encontrado los archivos de la escucha en una "computadora vieja", para que el caso caiga en manos de Ernesto Kreplak, quien comenzó a investigar el caso.

En abril de 2022, el juez procesó a varios de los involucrados en la reunión. Entre ellos el ex subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y varios ex directivos de la AFI.