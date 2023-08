Juicio a la Corte Suprema: Marcelo D'Alessandro declara en la comisión de Diputados en una tensa jornada

Finalmente, el exministro de Seguridad de Rodríguez Larreta Marcelo D'Alessandro se hará presente en la Cámara de Diputados para declarar en el juicio político que encara el kirchnerismo contra los cuatro jueces de la Corte Suprema. Se espera que se le pregunte por los supuestos chats con el secretario de Horacio Rosatti, Silvio Robles.

Esta es la tercera citación, y en caso de no presentarse, las fuerzas de seguridad están instruidas para llevarlo a declarar. Las dos veces anteriores que se lo citó, el ex funcionario porteño señaló que no podía ir por cuestiones personas y pidió que se le reprogramara la fecha para declara como testigo. Esta vez, desde el oficialismo y los voceros de D'Alessandro confirmaron ante la consulta de MDZ que se presentará.

En las últimas horas, la duda no estaba en si D'Alessandro se presentaba o no por problemas de agenda. Hasta el domingo, el ex funcionario estuvo con fiebre a causa de una gripe, contaron en su entorno. Y no sabían qué iba a hacer. Finalmente, su estado de salud mejoró y mañana irá a la reunión de la comisión de Juicio Político que presidente la entrerriana Carolina Gaillard. La cita es a partir de las 13 en el Anexo A de la Cámara baja.

Los otros dos convocados para la jornada de mañana, donde se analizará el comportamiento de los jueces de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, son Miguel Federico De Lorenzo, a cargo de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema, y Gabriel María Astarloa, procurador general de la Ciudad de Buenos Aires.

Silvio Robles declaró a principios de agosto en la comisión. Crédito: Prensa Diputados

En la jornada de mañana seguirán las audiencias por el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la disputa que abrió el Gobierno de Alberto Fernández con el de Horacio Rodríguez Larreta. Allí, la sospecha del kirchnerismo radica en que fue un fallo acordado entre Robles y D'Alessandro para favorecer a la Ciudad de Buenos Aires.

La principal prueba que sostiene esto son los chats que se difundieron luego de un hackeo al celular del ex ministro de Seguridad porteña. Sin embargo, los detractores del proceso de juicio político que el kirchnerismo lleva adelante sostienen que son pruebas que fueron obtenidas de manera clandestina y que por eso no pueden ser tenidas en cuenta para acusar de parcialidad a los magistrados en este caso.

Hasta ahora, según fuentes parlamentarias, ninguno de los convocados se comunicó con las autoridades de la comisión para justificar su ausencia, con lo cual estiman que asistirán.



Al hacer referencia a ese proceso, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, consideró que esa comisión "está haciendo las cosas bien". Dijo que "no hay ningún estudio técnico que justifique el índice de la coparticipación que se ha establecido para la Ciudad", a la vez que señaló que Sergio Robles, colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, "hizo un papelón" semanas atrás al comparecer ante los legisladores.