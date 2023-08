Fuerte crítica de Eduardo Belliboni a Sergio Massa por las medidas anunciadas

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció anoche un paquete de medidas para reforzar la actividad económica y los ingresos. Rápidamente, se despertó una ola de críticas a lo que muchos denominaron "el nuevo Plan Platita" del Gobierno. En esta línea, también se expresó el dirigente social y líder de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, al afirmar que "es todo electoral" y tiene un "reducido impacto" sobre los trabajadores y desocupados.

“Yo creo que es una gota de agua dulce en un océano salado”, expresó Belliboni en declaraciones radiales a AM750. Y añadió medio resignado: “Es mejor una gota de agua que nada, pero no creo que tenga un impacto. Además, las sumas fijas en algún momento desaparecen. Todo indica que es una cuestión electoral”.

Belliboni insistió en su pedido de subir el salario mínimo.

E insistió en su pedido de actualizar el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMNV). “Es un instrumento que no se usó, y, de eso, dependen los programas sociales. Repercute en los jubilados con la mínima y el salario. Porque no pueden pagar un salario mucho más bajo. Cualquier trabajador puede denunciar a su empleador si paga mucho menos que eso. Pero se decidió no aumentar”.

Belliboni contó que desde el Gobierno les habían manifestado que iban a aumentar el salario mínimo, y en este orden, recordó que cuando estuvo en el canal IP con Hugo Yasky, este le dijo que iba a ser convocado el Consejo del Salario. "Me parecía bien. Porque se tenía que discutir el salario”, agregó.

En este contexto, el dirigente social se mostró preocupado por la antesala a las elecciones: “El proceso político y electoral de los próximos meses es muy delicado. No puede haber más ajuste. No lo pueden pagar los trabajadores. Porque golpeamos la base moral y material de las personas. Hay que preparar al pueblo para pelear”.

Eduardo Belliboni afirmó que se está “bordeando la posibilidad de que un loco fascista como Milei sea Gobierno” y llamó a la CGT y la CTA a "no quedarse paralizadas".