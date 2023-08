Empresarios rechazan el bono para trabajadores anunciado por Sergio Massa: "Esto ni siquiera es un parche"

Este domingo el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un paquete de medidas que incluye sumas fijas no remunerativas para los trabajadores a cuenta de futuros incrementos, lo que no cayó bien en algunos sectores.

Se trata de un pago -por única vez y a cuenta de futuros aumentos en las discusiones paritarias- de 60.000 pesos pagaderos en dos cuotas mensuales, para los empleados públicos y privados que perciban un ingreso neto menor a los 400.000 pesos mensuales.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió un comunicado rechazando esta medida, entendiendo que el mecanismo de ajuste salarial “son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales".

Ante los anuncios del @Economia_Ar en relación al pago de una suma fija para empleados, #CAME recuerda que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance.



— CAME (@redcame) August 28, 2023

Salvador Femenía, vocero de la CAME, habló este lunes en MDZ Radio: “Cuestionamos la modalidad, la imposición de este pago de suma fija. Creemos que el ámbito natural donde se discuten los sueldos son las paritarias. Habiendo cerrado una extensión de las paritarias hace muy pocas semanas, nos pone en un aprieto”.

“Somos muy comprensivos de las dificultades que tiene la gente que trabaja, pero las Pymes también son gente que trabaja y no la estamos pasando bien, es muy dificultoso desembolsar esta plata que supuestamente va a ser compensada por el Estado, pero no sabemos de qué forma ni cuándo”, cuestionó y señaló que “seguramente no va a ser inmediato. Esto nos cuesta mucho. Es una situación en la que venimos muy complicados”.

“Todas estas medidas responden a lo que generó la devaluación post PASO, hubo disparadas de precios, hay inconvenientes para reponer mercadería, la gente realmente ve deteriorado su poder adquisitivo y llegamos a estas circunstancias”, explicó en Sonría lo Estamos Filmando.

Y agregó: “Nosotros creemos que tiene que haber una solución de fondo, esto ni siquiera podemos decir que es un parche porque con lo que va a venir en agosto y septiembre de inflación esto va a quedar en la nada. Pero no es la forma determinar un paliativo con la economía de los demás”.

“Tenemos la pretensión de que haya un ordenamiento macroeconómico donde se pueda trabajar en otras circunstancias y con otra previsibilidad, así es muy difícil. Nosotros también estamos muy complicados y esto, aparte del tema económico, va a tener un tema financiero también porque tenemos que hacernos de los fondos para pagarlo en la fecha que dicen que va a salir la legislación”, lamentó Femenía.

Además, sostuvo que “si hacemos una radiografía de lo que es la estructura empresaria argentina, hay 500 mil empresas y el 99,5% son pymes. De esas, 98% deben ser micropymes. Son todas pequeñas industrias que tienen la misma problemática. No tenemos acceso al crédito, nos cuesta mantener el capital de trabajo, no tenemos previsibilidad, es muy difícil trabajar con este nivel de inflación y encima tenemos que pagar una suma fija impuesta, además de las cargas”.

Sobre la necesidad de trabajar en una reforma laboral, opinó que “lo que estamos haciendo hace mucho tiempo es discutir urgencias y no le podemos encontrar solución a los problemas de fondo, la reforma laboral está entre uno de ellos”.