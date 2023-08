Luciano Laspina cruzó con todo a Javier Milei y lo trató de "fabulador y vendehumo"

El diputado nacional por Juntos por el Cambio Luciano Laspina salió a responder las duras acusaciones del candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien había asegurado que "un economista de Juntos por el Cambio llamó a uno de los miembros de mi equipo de asesores para hacerle reventar el programa al Gobierno".

"Hasta aquí no me había referido nunca en forma directa a @JMilei. Pero hoy mintió una vez más diciendo algo que yo NUNCA le dije al FMI. No sabía que además de vender humo en economía también era un gran fabulador. Aprendió de su mentor y productor televisivo Sergio Massa", aseguró Laspina.

Milei había resaltado que "pedir que se corte el roll over es de una gravedad institucional enorme y eso lo dijo Juntos por el Cambio, Melconian y Laspina".

Luciano Laspina cruzó a Milei por sus dichos

"O sea Argentina defaultea con el desastre que eso puede causar o desataría una hiperinflación generando un caos social", sostuvo Milei apuntando directamente contra Laspina.

"Juntos por el Cambio apuesta al caos macroeconómico y social. Criticaron al peronismo por estas cosas y ahora lo hacen de manera más alevosa", completó el candidato presidencial.