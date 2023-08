Javier Milei y Sergio Massa se abroquelan mientras Patricia Bullrich reacciona y apunta a las madres

Apenas pasaron dos semanas de las PASO y la dinámica política argentina es tan vertiginosa y frágil que todo parece montado sobre una montaña rusa sin frenos. Devaluación del dólar oficial, el blue rozando los 800, disparada inflacionaria, tarifazos, acuerdos de precios, reapertura de paritarias, negociación con el FMI, marcha piquetera, reforma a la ley de alquileres, ingreso al BRICS. Todo en apenas 14 días y sin contar el fenómeno social más traumático de las últimas dos décadas: saqueos que arrancaron en el interior del país y tuvieron su efecto contagio en el conurbano bonaerense.

En ese marco, los tres posibles futuros presidentes ya están definiendo sus estrategias para hacer campaña en estas condiciones. Javier Milei y Sergio Massa se unieron y quedaron hermanados en el plan de rivalizar entre sí. Coordinado o no, está claro que desde los dos sectores entendieron que el panorama que más les conviene es el de polarizar la elección.

Milei porque si se posiciona como el mayor opositor al kirchnerismo podría capturar votos de Juntos por el Cambio que le permitan ilusionarse con ganar en primera vuelta. Patriada difícil, pero ante el exceso de optimismo que hay cerca del conservador libertario todo es posible: imaginan a Patricia Bullrich cayendo al tercer lugar, al candidato de La Libertad de Avanza superando el 40% y a Massa sin llegar al 30%. Caso contrario, también entienden que un balotaje contra Massa lo gana con más facilidad que contra Bullrich.

Por el otro carril, para el ministro de Economía el desafío es entrar al balotaje a como dé lugar. Y sabe que para eso no solo tiene que intentar crecer unos puntos sino, sobre todo, dejar afuera a Bullrich. La pelea en la segunda vuelta con Milei sería muy difícil pero lo dejaría al peronismo y a él en particular, mejor parado como oposición. Más aún considerando que Juntos por el Cambio fuera del balotaje tiene destino de ruptura. La película es larga para un político como Massa, que sigue apostando a ser piloto de tormentas y que en un futuro no muy lejano, por contraste, su imagen mejore.

Javier Milei, este jueves en el Consejo de las Américas, donde criticó fuertemente a Juntos por el Cambio. Foto: Analía Melnik/MDZ

Massa y Milei hermanados

Desde el mismo domingo 13 de las PASO, Massa y Milei pusieron en marcha la estrategia de polarizar entre si, que esta semana tuvo su punto máximo en relación al acuerdo con el FMI. El ministro de Economía arrancó diciendo que hubo un sector de la oposición que fue más colaborativo que otro, al referirse a las reuniones que tuvieron Milei y los economistas de Bullrich con los funcionarios del Fondo.

El propio diputado conservador siguió con esa argumentación al día siguiente. Dijo que los economistas de JxC “están apostando a causar un desastre económico”. Sorpresiva unidad de criterios con Massa para un dirigente que hasta hace algunas semanas defendía a Bullrich.

No fue la única coincidencia que tuvo esta semana el diputado libertario con el kirchnerismo. La otra fue en la Cámara de Diputados en el debate de la ley de alquileres. Primero votó con el resto de la oposición el intento de derogar la norma, pero no alcanzaron el número necesario. Y después terminó votando junto al Frente de Todos y la izquierda en contra de las reformas acordadas en el espacio opositor. En los hechos, Milei y su bloque preferían dejar todo como está en lugar de votar algunos avances.

Acta votación de la modificación a la ley de alquileres. Milei terminó votando de manera negativa junto al FdT y la izquierda

Además de despotricar contra los medios que difundieron esta situación, Milei intentó instalar el argumento bullrichista de que si no es todo, es nada. En los hechos, si la ley se deroga se vuelve al esquema que establece el Código Civil, que no es muy distinto a la reforma que aprobó la oposición. En este caso, si no era todo era casi todo.

No es la primera vez desde que es diputado que Milei termina votando con el kirchnerismo en una elección trascendental. Fue la madrugada del 11 de marzo de 2022, cuando la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo que el Gobierno había alcanzado con el FMI. Allí, votó por la negativa junto a Máximo Kirchner y otros dirigentes del cristinismo más duro. A su favor, ese día otros liberales como José Luis Espert o Ricardo López Murphy también votaron en contra. Sergio Massa y Javier Milei en los tiempos donde compartían la Cámara de Diputados.

Las vueltas de la política: en ese momento la “oposición más colaborativa” de la que habla ahora Massa fue la de Juntos por el Cambio, mientras que Milei terminó rechazando un acuerdo que era trascendental para las arcas del Estado. Un año y medio después, las metas de ese acuerdo se incumplieron una y otra vez, y los resultados económicos son todos peores, pero los fondos siguieron llegando.

Fue Luciano Laspina, vocero económico de Bullrich, quien se los recordó a Massa y Milei en un mensaje en redes: “Desde JxC pusimos los votos para evitar el default con el FMI y evitar una debacle económica y social. Negocié personalmente con Sergio Massa esa ley. Los que votaron en contra del acuerdo (Máximo y Milei) ahora se asocian para acusarnos de conspirar. Turbio”. Acta de votación del acuerdo con el FMI en marzo de 2022. Javier Milei votó junto a Máximo Kirchner y parte del Frente de Todos

La reacción de Patricia Bullrich

Ante esa unidad de hecho entre Milei y Massa, Bullrich se vio en la necesidad de relanzar su campaña para intentar romper una inercia negativa. El objetivo que definieron en su equipo es el de posicionarse como un cambio contundente en relación al kirchnerismo, pero con mayor cantidad de equipos y experiencia que Milei.

En ese sentido, el jueves reunió a unos 300 dirigentes de JxC, entre gobernadores y legisladores, a los que motivó para salir a ganar la elección. “Generó mucha empatía y logró cambiar el clima”, definió uno de los presentes, quien aseguró que larretistas que venían de capa caída encontraron motivos para entusiasmarse. A ellos les habló Bullrich: “No tengo ningún rencor, borrón y cuenta nueva”. “Creansela”, emplazó al auditorio con tanto énfasis que le faltó muy poco para utilizar el lema de Horacio Rodríguez Larreta de que en esta elección se juega "el cambio de nuestras vidas". El jueves, Bullrich reunió a gobernadores, legisladores y candidatos de Juntos por el Cambio. Foto: Prensa Bullrich

Ayer lanzó su primer spot post PASO apuntado, sobre todo, a la militancia de JxC pero también al votante que ahora deberá recuperar. Y el mensaje fue claro. “No vamos a dejar el futuro de nuestros hijos y nietos en manos de ladrones, mafiosos, saqueadores o violentos”, lanzó contra el kirchnerismo. Y también se diferenció de Milei: “Solo nosotros tenemos el coraje y el equipo para construir un cambio de verdad”.

Una de las estrategias será apuntar a las mujeres. Uno de los estudios de opinión pública que estuvieron analizando concluyó que algo cambió en cada familia. Hasta ahora, lo más común era que las madres tuvieran un rol preponderante a la hora de definir a quién votar, y eso influía en los hijos. Desánimo y bronca mediante, esta vez fueron los hijos los que motivaron a sus padres a votar por Milei.

“Tenemos que salir a buscar esa centralidad de la mujer. ¿Quién te va a cuidar mejor a tus hijos? ¿Milei o Patricia?”, sostiene una dirigente al tanto de la definición. El spot ya mostró un mensaje en ese sentido.

Mientras apuntarán a que las madres recuperen centralidad, también definieron una lista de jóvenes de JxC para que ganen visibilidad en la campaña. Son todos menores de 40 que tendrán mayor protagonismo, como Martín Yeza, Nicolás Massot, Damián Arabia, Daiana Fernández Molero (candidatos a diputados), la concejala mendocina Sol Salinas (una de las provincias donde deben recuperar votos), y los economistas Martín Siracusa y Agustín Ardiles. El viernes, Bullrich junto a economistas de JxC. Foto: Prensa Bullrich.

En el plano económico, justamente, es donde también se esperan novedades esta semana. El viernes, Bullrich reunió a más de una docena de economistas de JxC para unificar un mensaje. Esta semana, se reunirá con Carlos Melconian y anunciará que será su ministro de Economía en caso de llegar al poder. Equipo definido y voceros listos para intentar contrarrestar la preeminencia en el tema económico que tuvo hasta ahora Milei y La Libertad Avanza.

Pasaron dos semanas de las PASO y todavía faltan ocho para las elecciones generales, una eternidad para un país donde en 14 días pasó de todo y en el que en 56 días puede pasar cualquier cosa.