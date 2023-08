El Partido de los Jubilados no se guardó nada y apuntó contra Alfredo Cornejo

El Partido de los Jubilados emitió un fuerte comunicado en el que denuncia "operaciones" del senador nacional y candidato a gobernador de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, luego de que este último sábado indicaran desde el entorno del aspirante de la Intendencia de Las Heras, Francisco Lo Presti, que dirigentes jubilados habían retirado su apoyo al frente La Unión Mendocina de cara a las elecciones del 24 de septiembre.

El escrito, firmado por el presidente del Partido Edgardo Civit Evans, sostiene que "una vez más, haciendo gala de lo peor de la vieja política, miente sobre una supuesta división del Partido de los Jubilados en Las Heras. Se comunicó una noticia que desinforma con el fin único de confundir a la población. Todo lo que se afirma en el libelo es falso".

Denunciaron que se difundió de forma errónea que "el partido de los jubilados ha sufrido una 'fractura' en el departamento de Las Heras. Lo cual desmentimos categóricamente. Las personas que están en la fotografía acompañando al señor Francisco Lo Presti, no integran ningún órgano partidario, incluso algunos de ellos no son afiliados. Actualmente en el departamento de Las Heras no está conformada la mesa departamental. En las imágenes difundidas, solo reconocemos a una persona de la foto. De modo que no hay fractura alguna, es difundir una noticia falsa".

Francisco Lo Presti difundió una foto con aquellos dirigentes supuestamente pertenecientes al Partido de los Jubilados.

Y añadieron: "Al señor Lo Presti no lo conocemos. Quizás lo conocen algunos a los que prometió algo, lo cual no sería de asombrarnos, ya que es el modo de operar de este sector de la política, viciada de mala costumbre. También agregamos que es una falacia decir que haya funcionarios del Partido de los Jubilados en el equipo de Daniel Orozco. Recordarle a este nuevo grupo denominado 'Adultos Mayores en acción' y a toda la ciudadanía que en el año 2021 quien no cumplió con el Partido de los Jubilados fue precisamente Cornejo, que se comprometió a 'ser la voz de los jubilados en el Congreso' y no hizo nada por nosotros, defraudando la confianza depositada en él. Le expresamos al Lic. Cornejo que hemos crecido más que nunca a pesar de las operaciones como las de Cristian Gottardini en Tunuyán o las que pretenden hacer en Las Heras.

"En el escaso tiempo de vida del Partido de los Jubilados, hemos demostrado con la sobriedad con que nos manejamos. No necesitamos apelar a bajezas y falsedades de las cuales los ciudadanos estamos hartos. Actualmente el Partido de los Jubilados integra “La Unión Mendocina” de la que es uno de sus fundadores. Tenemos la convicción de que Mendoza necesita una dirigencia que pueda conducir los caminos de una nueva Mendoza", cierra el comunicado.