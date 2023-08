Andrés "Cuervo" Larroque redobló la apuesta y respaldó su frase de disolución nacional

Andrés "Cuervo" Larroque se refirió a la controversial advertencia que realizó esta semana en redes sociales con el lema "Massa o disolución nacional", lo que generó fuertes críticas.

El líder de La Cámpora y ministro de Desarrollo Comunitario bonaerense justificó su postura ya que la Argentina está "al borde del abismo" y agregó que los principales candidatos de la oposición, Patricia Bullrich y Javier Milei, "plantean avanzar derecho al precipicio"

"No le veo nada de temerario decir Massa o disolución nacional. Estamos al borde del abismo, Massa está intentando que no nos caigamos". expresó el funcionario de Axel Kicillof en diálogo con FM Milenium.

Camino a las elecciones presidenciales de octubre, el hombre cercano a Máximo Kirchner planteó que la "discusión" de cara a las urnas será si Sergio Massa o la candidata de Juntos por el Cambio entrarán al balotaje. Además, subrayó que las PASO perjudicaron más al espacio opositor que al oficialismo.

"Juntos por el Cambio fue el gran derrotado en las elecciones. Nosotros, a pesar de todo, estamos de pie", agregó. Acto seguido, también culpó al Fondo Monetario Internacional por influir negativamente contra el ministro de Economía en los comicios.

"El FMI jugó para que ganara Macri, y ahora también jugó para que a Massa no le vaya bien. Así como a Macri le dieron 44 mil millones de dólares, a Massa no se la hicieron fácil", explicó.

Por tal motivo, Larroque valoró que el referente de Unión por la Patria sea la "la "única persona que puede tomar el timón y esquivar el iceberg".

“Yo a Massa lo voto con convicción desde el momento en que se definió su candidatura. Lo que está enfrente es muy complejo y el único que lo puede corregir es Sergio”, señaló. Y añadió: "El resto se tiene que correr, sino estaríamos debatiendo que habla Cristina o Alberto u otro. Todos trabajamos para consolidar la posición de Sergio. Veo posible llegar al balotaje, pero no va a ser sencillo”.

Por último, el dirigente reveló que no mantiene contacto con Alberto Fernández desde "el año pasado". "Que ahora no esté hablando me parece funcional a Massa. En este momento tenemos que fortalecer a nuestro candidato, que es Sergio”, cerró.