Javier Milei: ¿puede gestionar?

Muchas de las cosas que dice tal vez suenen razonables, tal vez sean lógicas. Pero en la Argentina se necesita mucho más que eso. La política según Maquiavelo es el arte de lo posible. Lo posible acá depende de muchas variables. Mayorías necesarias

en el Congreso para aprobar, modificar o derogar diferentes leyes. Ante la negativa del Congreso de lo ya mencionado, él dice que llamará a plebiscitos o consultas populares para revertir la negativa en la Legislatura. Estas consultas para que sus resultados sean vinculantes u obligatorios de cumplimiento deben de tener una mayoría especial en el Congreso.

Las modificaciones en la educación como pretende Javier Milei tampoco son fáciles, pues en el día de hoy la mayoría de los colegios pertenecen a las provincias. Es decir, la mentada reforma educativa de eliminar la educación pública o que los colegios pertenecientes al Estado dejen de serlo es tarea difícil de concretar, ya que la Nación no cuenta casi con establecimientos educativos. Como se dijo, la gran mayoría pertenecen a las provincias. Milei no cuenta con gobernadores pertenecientes a su espacio ni las mayorías necesarias en el Congreso. Lo que daría como resultado la imposibilidad de hacer esa reforma educativa.

La vicepresidenta hoy preside el Senado de la Nación, para que pueda además estar a cargo de diferentes ministerios deberá ser aprobado por el Congreso. Por más que gane de manera aplastante tampoco tendría las mayorías necesarias para su aprobación en el Congreso. Ni hablar de tener que cerrar el Conicet, dejar de tener el Banco Central de la República Argentina (BCRA), dolarizar la economía teniendo como única moneda al dólar estadounidense, reformas laborales, reformas en los sindicatos, reformas tributarias, etc.

Milei tampoco tendría las mayorías necesarias como para cerrar el BCRA. Foto: MDZ.

El gasto público del Gobierno Nacional alcanza el 24,4% del PIB (27,5% en 2020 y 24,3% en 2021), el de la CABA y las provincias,

el 15,7%. Es decir, del PBI el gasto de las provincias es aproximadamente de un 15%. Ya ahí tiene un problema para bajar dicho gasto. De nuevo Milei en caso de ser electo para presidente ese porcentaje de gasto que tienen las provincias no lo podría bajar,

ya que no cuenta con ningún gobernador. Tampoco podría bajar el gasto en la educación, ni en el Conicet y en tantos otros lugares en los que piensa hacer recorte del gasto público.

Porque debemos pensar que, sin tener experiencia en la gestión pública, sin las mayorías necesarias en el Congreso de La Nación y sin tener ningún Gobernador en su sector debemos pensar que va a poder hacer lo propio. Pero todos igual confían en su poder de gestión. ¿Qué experiencia tiene en la gestión del sector público Milei? Diría que ninguna o casi ninguna. ¿Por qué creemos que va a poder gobernar teniendo tantas piedras en el camino? A veces para muestra solo basta un botón. Tratemos de ver ese botón.

El Dr. Honoris Causa Javier Milei al igual que la Dra. Victoria Villarruel son diputados de La Nación. Para que algún proyecto de

ley sea abordado en el recinto de la Cámara de Diputados en forma previa debe de tratarse en la comisión correspondiente a ese

proyecto de ley. Obviamente Javier Milei se quería anotar en la comisión de presupuesto y Villarruel en la de seguridad. Así lo dijo

la Dra. Victoria Villarroel en un reportaje que le hizo la hoy candidata a diputada Marcela Pagano. Ahí en ese reportaje,

entre otras cosas dijo que sabe que por lo general cada diputado/a integra al menos cuatro o cinco comisiones y ellos habían solicitado tres. Sabiendo que son minoría.

Aducen que los bloques mayoritarios no los dejaron integrar ninguna comisión. Así quedó, no hicieron ninguna presentación judicial o acto administrativo, a los efectos de revertir el problema. Así las cosas, solo quedó la queja o los dichos en los medios de la imposibilidad, pero la solución del problema no apareció. En otras palabras, ante la imposibilidad de la gestión nada hizo más que decir no me dejan. Asimismo, presentaron la derogación de las leyes 26.160 (la suspensión de desalojos de las tierras ocupadas), de la ley del cheque, entre otras. Javier Milei en los proyectos presentados -que son solo nueve- en ninguno aparece como primer firmante. El artículo 119 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece claramente que el autor del mismo lo debe firmar como autor.

¿Qué experiencia tiene en la gestión del sector público Javier Milei? Foto: MDZ.

En los nueve proyectos que está como cofirmante, siendo así se intuye que no fue autor de ninguno. Pero lo que se quiere establecer es que ante los escollos para el tratamiento de sus proyectos de ley a los que ha adherido como cofirmante no han pasado siquiera a la comisión en donde se han alojado estos. Dice que le han impedido que pase al recinto de la Cámara de Diputados. Si ante en principio tan bajo peldaño a saltar, si ante tan baja dificultad a sortear comparándola con la de dirigir a

la Argentina con toda su problemática con sectores que hacen presión como sindicatos o cámaras empresarias y otros. Si no pudo

resolver ese problema, ¿cómo va a hacer para resolver todos los problemas que dice querer resolver sin tener las mayorías en el

Congreso de la Nación o el apoyo de los gobernadores? En el primer test de gestión no le fue muy bien. Dudo que pueda hacer la gestión que tan bien suena en los oídos de la gente.

* Fabián Díaz Robledo. Abogado.