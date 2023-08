El objetivo de Sergio Massa: correr a Patricia Bullrich y llegar al balotaje con Javier Milei

Tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en su viaje a Estados Unidos, Sergio Massa se volvió a poner el traje de candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) y comenzó una gira federal por Córdoba y Rosario en búsqueda de ampliar el apoyo de la región centro, con la presentación de políticas para "la Argentina del futuro" mientras polariza con el aspirante de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei.



En paralelo, el ministro de Economía y postulante del peronismo no deja de remarcar que el economista ultraliberal y la candidata a la Presidencia por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, "son lo mismo", en particular cuando se debaten modelos de país.



Sin demasiado tiempo para asimilar el cimbronazo de las PASO en las que Javier Milei resultó ser el candidato más votado, Sergio Massa debió ponerse al frente del equipo de Economía para amortiguar los efectos del mensaje de las urnas y concretar la firma del acuerdo con el organismo que encabeza Kristalina Georgieva.



La aprobación del directorio y el desembolso de los US$ 7500 millones se lograron días atrás para luego volver, sin descanso alguno, a su doble rol de ministro-candidato, lo que se concretó el jueves pasado en su presentación ante los empresarios en el Consejo de las Américas, recién llegado de Washington y Asunción.

En Washington, Massa y Georgieva sellaron el nuevo acuerdo.

Así es el día a día de un ministro que oficia de "piloto de tormenta" o que "administra resolviendo problemas porque agarró una papa caliente", como reconocen múltiples voces de la coalición oficial, y a la vez es el candidato presidencial, un doble rol que asumió con una voluntad que se expresa en un raid hiperactivo que no tiene fin, pero sí una doble misión: "Ganar las elecciones y, también, gobernar la economía hasta el 10 de diciembre".



Con las estadísticas en materia socioeconómica y las encuestas bajo estudio en las oficinas del búnker 'Massa Presidente', emplazado en la calle Bartolomé Mitre a 300 a metros de la Casa Rosada, el objetivo en esta etapa es claro: mejorar los resultados en las elecciones de octubre para ingresar al balotaje y competir entonces con la ultraderecha de Javier Milei en un debate de fondo por el modelo de país.



Tras algunos reproches, llamados de atención y pases de factura internos, el ex Frente de Todos se mantiene unido y nucleado bajo la misión de renovar a partir del 10 de diciembre a nivel nacional, con el objetivo de tener un Gobierno nacional peronista en el próximo período, ya que si eso no ocurre, admiten, será muy complejo gobernar una provincia o un municipio en soledad.



Al momento de analizar las PASO, circuló puertas adentro un reclamo dirigido a gobernadores e intendentes para que presten un "mayor apoyo" y se los instó a "salir a dar vuelta la elección", sobre todo en provincias y distritos del conurbano en los que Unión por la Patria no reunió el margen de apoyo electoral que se esperaba inicialmente.



Por eso, desde la organización de la campaña rediseñaron la estrategia electoral que quedó dividida en dos grandes esquemas que, sin dudas, se entrecruzan.

Desde el equipo de Massa entienden que la estrategia de campaña es confrontar con Milei.

En un primer cuadro, UxP planteará tres puntos fundamentales para ingresar al balotaje: confrontar con Javier Milei; asociar a Patricia Bullrich con La Libertad Avanza porque "son lo mismo"; convocar a dirigentes y votantes de otros partidos a no acompañar a la derecha y dar un voto útil a Sergio Massa para que el libertario no gane en primera vuelta.



En el búnker de Massa el fantasma de una victoria de la ultraderecha en primera vuelta está presente, por lo que remarcan "no olvidarse" de Patricia Bullrich y dar muestras de que "son lo mismo", por lo que "en octubre hay solo dos modelos de país en disputa".



Una muestra de esta postura la expresó la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien en el plenario del Frente Renovador de Parque Norte señaló: "Bullrich y Milei son lo mismo. Bullrich dice las barbaridades que dice por dos temas: porque tiene una inconsistencia política terrible y porque lo que ella no puede explicar es que ella y Milei son lo mismo, pero el que sí lo pudo explicar es (Mauricio) Macri, que labura un ratito para cada uno".



En ese mismo encuentro, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D' Onofrio, manifestó que "están en juego dos modelos: una sociedad sin Estado donde maneje todo el mercado y una sociedad donde el Estado acompañe e iguale posibilidades".



A su vez, D' Onofrio expuso cuál debe ser el camino que UxP debe seguir en la campaña: "Tenemos que hablar del futuro de la Argentina, de cómo vamos a solucionar los problemas, porque más allá de que la gente sabe que tuvimos la peor coyuntura con pandemia, guerra (entre Rusia y Ucrania), sequía y malas decisiones por parte de algunos de nuestros funcionarios de Gobierno, tenemos todo para solucionarlo y para que la Argentina pueda crecer con trabajo".



En ese mismo evento, al que no pudo llegar Sergio Massa por su gira por Córdoba y Rosario, el ministro del Interior y jefe de campaña, Eduardo 'Wado' de Pedro, hizo hincapié en la necesidad de ampliar el espacio al destacar que hay sectores del radicalismo que empiezan a plantear que el camino que ensayarán en el resto del calendario electoral "no es con Bullrich".

El desgaste hacia Bullrich se centrará en vincularla con La Libertad Avanza.

En esa línea, De Pedro se dirigió a los representantes políticos y sindicales de la coalición al poner el acento en la "responsabilidad" que se debe asumir ante la coyuntura, que consiste, dijo, en "salir a caminar y convocar a todos aquellos dirigentes que se pueden sumar, bajo el liderazgo de Sergio Massa, a construir una nueva mayoría".



Horas más tarde, el propio Sergio Massa en Córdoba lanzó una convocatoria al peronismo cordobés al recordar al fallecido mandatario provincial José Manuel De la Sota -quien fuera su compañero de fórmula en las presidenciales de 2015- y reconocer la gestión en infraestructura del gobernador actual, Juan Schiaretti.



En ese contexto, afirmó: "(Con Schiaretti) hoy podemos estar en lugares distintos en la política, pero el 10 de diciembre aspiro a ser Presidente y a tener a (Martín) Llaryora y a todos los cordobeses sentados en la mesa y participando de nuestro Gobierno".



Como novedad, rumbo a las generales y con gran parte de la UCR derrotada en la interna de Juntos por el Cambio, Sergio Massa sumó a su perfil la convocatoria a un gran acuerdo nacional para el que busca el apoyo de radicales que no respaldan a Bullrich, al igual que de peronistas alejados del kirchnerismo, como el PJ cordobés.



Este es el perfil que tendrá el candidato a la Presidencia de UxP que seguirá en el centro de la escena debido al corrimiento de la campaña resuelto tanto por el presidente Alberto Fernández como por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner están totalmente afuera de la campaña.

Por otro lado, las grandes protagonistas deberán ser las propuestas que irá presentando Sergio Massa para "una Argentina del futuro" que "salga de la crisis con mayor desarrollo, crecimiento y exportaciones que nos permitan crear trabajo, mejorar el poder adquisitivo con una mejor distribución de la riqueza y pagar la deuda sin que el pueblo deba pasar dolor, ajuste y represión como proponen los espacios opositores".



De cara al 22 de octubre, la misión para UxP está clara, según deslizan desde el propio comando de campaña: ir a un balotaje contra Javier Milei, por lo que la búsqueda de confrontar modelos será permanente pero concentrada en la figura del candidato ultraliberal, lo que implica no cargar las tintas sobre quienes lo votaron el domingo 13 de agosto.



El objetivo es evitar que el economista de ideas anti-Estado crezca con los votos de Bullrich y de aquellos que no fueron a votar en las primarias.