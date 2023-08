Patricia Bullrich reunió a su equipo económico para definir la estrategia electoral

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se reunió con el equipo económico de la coalición opositora para definir cuál va a ser la estrategia electoral para discutir esos temas, que están entre las principales preocupaciones del electorado.

La reunión se da en un clima electoral donde la situación económica es uno de los ejes de la campaña electoral, y Bullrich se debe enfrentar a dos especialistas en la materia. "Patricia no tiene que meterse en los aspectos técnicos de cada una de las reformas", señaló en diálogo con MDZ uno de los expertos que participó de la reunión.

En las últimas semanas, a raíz de algunos traspiés que tuvo la candidata, fue extremadamente cuidadosa a la hora de dar definiciones en la materia. Incluso, varios empresarios se vieron sorprendido el jueves en la reunión del Consejo de las Américas, la candidata leyó todo su discurso, que lo preparó un rato antes con sus principales asesores.

"El planteo de no referirse puntualmente a temas técnicos de la economía lo hace la propia Patricia (Bullrich)", deslizó a este sitio una de las personas que la rodean. "Ella compite con Milei, que tiene un discurso fuerte en lo económico, y el foco no es marcar los problemas de él si no dejar en claro cuál es nuestro programa", señaló.

Luciano Laspina, uno de los referentes económicos, dijo que “ningún plan de estabilización será exitoso si no es acompañado de un programa de reformas estructurales que promuevan el crecimiento". "Y ningún plan de crecimiento tendrá resultados positivos si no se enmarca en una economía estable”, analizó el diputado.

Se trabajó en el paquete de medidas para aplicar en el Gobierno

