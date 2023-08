La comuna donde está "la puerta" de Mendoza elige entre dos candidatos

Algo tienen en común los dos candidatos que en diez días se presentan para ser intendentes de La Paz. Vienen de familia con una extensa trayectoria en la política, son jóvenes y, por supuesto, como pertenecen a un pueblo donde viven 12.020 personas -de acuerdo al último censo-, toda la ciudadanía los conoce. No les hace falta, por ejemplo, hacer demasiada campaña en redes sociales como sus pares de otras comunas, sino caminar y recorrer las largas distancias que acompañan las zonas rurales donde casi siempre los esperan con un mate en mano, aunque también con reclamos.

Uno de ellos va por la reelección: Fernando Ubieta, el intendente peronista quien busca un segundo período y el otro, es el ex concejal radical Ramiro Blanco. El primero apunta a continuar “la transformación del departamento”, especialmente en obras públicas y deporte donde ha hecho énfasis y el segundo apunta a la “transparencia” a través de la “digitalización del Estado” y generar fuentes de trabajo para que “los jóvenes no se vayan del departamento”. En las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) del 30 de abril no quedaron lejos: Ubieta sacó el 48% de los votos mientras que Blanco el 43%.

Como su papá, Ubieta es peronista- a los 12 años empezó a militar- y es empleado bancario- dejó la gerencia del Banco Nación de San Martín cuando ganó la elección en 2019-. Se convirtió en jefe comunal luego de 25 años de gestión radical, algo que su papá Ricardo “Pirincho”- un apodo que comparten todos los Ubieta- no logró quebrar pese a que se presentó para las elecciones en 2003 pero fue derrotado por el radical Sergio Pinto. “Yo soy peronista”, se define Ubieta en diálogo con MDZ. “Como mi papá, mi abuelo materno, somos peronistas y siempre voy a apostar al PJ”, sostiene con orgullo. No sólo viene de ganar la PASO municipal sino que además su departamento fue el único de Mendoza donde ganó en la primaria nacional el candidato a la presidencia del PJ: el ministro de Economía Sergio Massa. “Salir a pedir el voto por Massa, uno se encuentra con el vecino, charla todos los días. Sé que el triunfo de Javier Milei fue una ola nacional de la que La Paz estuvo exenta”, le dijo a MDZ.

Entre sus logros de gestión, en estos cuatro años que están a punto de cumplirse en diciembre, Ubieta enumera “la remodelación de la calle 25 de Mayo; el Parque de la Fe; cuneta y asfalto para Desagüadero, la reinauguración del Estadio Juan Domingo Perón; 700 luminarias led; cámaras de seguridad”, entre otros. “Hemos transformado La Paz con infraestructura, generando más espacios de esparcimiento y de cultura, pero a la vez, nos ocupamos de la seguridad como con las luces led y las cámaras. En esta nueva etapa apuntamos a seguir trabajando en infraestructura y en el desarrollo del departamento. Hay productores que tienen deudas con Irrigación y eso es un impedimento para poder trabajar correctamente”, asegura. Ubieta tiene mayoría en el Consejo Deliberante: hay 6 concejales peronistas y 4 de Cambia Mendoza. “Tenemos una buena convivencia política pero no me relaciono con el Consejo, no influyo en sus decisiones”, asegura. Pero además, hay algo que no falta en su gestión: la apuesta al deporte, donde el fútbol es protagonista, por pasión y por familia.

El intendente Fernando Ubieta. Foto MDZ

Esa característica es compartida con el candidato de Cambia Mendoza: el ex futbolista Ramiro Blanco- quien incluso llegó a jugar en el fútbol europeo-. Hoy tiene 40 años, es albañil y exconcejal radical. Su papá Marcelino fue intendente en 1983 con el retorno de la democracia. Su abuelo lo fue en los años 60.Dice que está haciendo una campaña muy austera y da a MDZ, cifras que lo confirman: “Nuestra campaña para las PASO costó 120.000 pesos que juntamos entre todos”. Pero además, hace énfasis en su trabajo actual. “Cuando terminé mi mandato como concejal me dediqué a ser albañil, porque sé de construcción con todo lo que eso implica”, continúa. No hay golpes bajos ni chicanas para Ubieta con quien también se ha cruzado en una cancha, pelota de por medio. Pero sí marca diferencias. “La gente está cansada de que le prometan cosas que no se cumplen luego. Acá ha ocurrido esto con las viviendas. Hay 16 casas que se iban a hacer con fondos nacionales y que se frenaron porque no llegó el dinero. Se pudieron terminar porque hicimos una gestión con el Instituto Provincial de la Vivienda. Es por eso que nosotros no prometemos cosas que después no vamos a cumplir. Sino nuestras propuestas son desde el sentido común”, advierte Blanco.

Si llega a la intendencia de La Paz, quiere digitalizar el Estado. “Es una manera de apuntar a la transparencia. Ya lo han hecho Godoy Cruz, Capital, el Gobierno provincial. Tenemos ejemplos claros de cómo trabajar en ese sentido”, agrega. Otras de sus banderas es hacer mejoras vinculadas los recursos hídricos y generar mejores condiciones “para que los jóvenes no dejen del departamento”, dice. “Acá la mayoría de la gente depende del municipio, es maestra o policía. Tenemos que generar mejores condiciones para que la gente se quede”, suma Blanco. También tiene propuestas para la zona rural en la que dice que hay que mejorar las condiciones del suelo. “Hay que invertir en producción ganadera. No puede ser que hay 10 hectáreas para una vaca”, sostiene.

Ramino Blanco vota en las PASO. Foto: Prensa CM

Lejos de los prejuicios que apuntan a que la dirigencia vive en barrios cerrados o privados, Ubieta y Blanco viven en casas cercanas al municipio. El peronista, a dos kilómetros; primero estuvo viviendo con su madre y luego se fue a vivir con su pareja y dos hijos a una casa cercana a la comuna. El radical, vive en una casa que pertenece a su madre, junto a su esposa que está embarazada y su pequeño hijo. El 3 de septiembre, como en una cancha de fútbol se van a encontrar. La pelota empezará a rodar y cuando finalice el partido se sabrá quién gobernará el departamento por los próximos cuatro años.