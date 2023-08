Diego Guelar: "No cambia nada si estamos o no estamos en el BRICS"

En el último mes, el país experimentó una serie de cambios principalmente en el sector social, político y económico. Este martes, Alberto Fernández comunicó el ingreso de Argentina al grupo de economías emergentes BRICS en 2024. El bloque está integrado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero junto a Argentina se sumarán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Diego Guelar, exembajador de Argentina en China y Estados Unidos, dialogó con MDZ Radio y se mostró disconforme por el momento en que decidieron ingresar al BRICS: "Si esto hubiera ocurrido quizás un año antes, seguramente lo hubiéramos incorporado con consenso. No nos estaríamos incorporando a un grupo o a un subgrupo regional potente para fomentar la integración entre los países y el mundo, sino para participar en un conflicto".

Además, destacó los tres puntos principales por los cuáles considera que unirse al BRICS fue una mala decisión: "Primero, hoy tenemos un clima muy caldeado entre Estados Unidos y China. Segundo, ocurrió la invasión rusa en Ucrania y uno de los países que nos invita es Rusia, con el cual estaríamos coincidiendo, yo diría la inmensa mayoría de los argentinos, un repudio a esta invasión. Tercero: en el grupo de seis países que estamos invitados está nada más y nada menos que Irán, el único país con el que tenemos un conflicto geopolítico grave".

Atentado a la AMIA: uno de los conflictos geopolíticos entre Argentina e Irán.

Respecto a este último punto, sobre la relación del país con Irán, explicó que se podría conciliar una separación de los problemas políticos, de los negocios. "De igual forma, la participación en el tema del BRICS hoy, no tiene nada que ver con negocios. Es decir, que en ese grupo de países están los socios principales en términos comerciales, como son China y Brasil. No cambia nada si estamos o no estamos en el BRICS".

En plena campaña electoral, se planteó un marco de confrontación por la decisión de esta medida pensando en que en diciembre, el presidente será reemplazado. Guelar afirmó que "ya hemos visto manifestaciones de los candidatos principales, Patricia Bullrich y Javier Milei, planteando que rechazan esta decisión".

Diego Guelar es integrante de Juntos por el Cambio y en afán de respaldar a Patricia Bullrich de cara a las elecciones generales del 22 de octubre, comentó la política exterior de la candidata: "Es una política que se sienta sobre principios. Primero, la discusión sobre la unidad nacional. Segundo, apuntalar sobre la idea de la integración regional. Creemos que sin lugar a dudas la obsesión estratégica con Brasil, con nuestros vecinos, es clave de nuestro lanzamiento y presentación en regional hacia el mundo".

"Y por otra parte, la apertura efectivamente de economías abiertas, competitivas, con un sector privado pujante, que haga negocios en todo el mundo, que no ideologice de ninguna forma la política exterior que adquirimos. Creemos que es una posición bastante equilibrada y, sobre todo, la más razonable por el momento que estamos viviendo", cerró.

