María Eugenia Vidal apuntó contra la "campaña del miedo" de La Cámpora

María Eugenia Vidal acusó al referente de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque de impulsar una nueva "campaña del miedo", a raíz de sus afirmaciones en las que planteó las opciones “Massa o disolución nacional” para las próximas elecciones.

En ese sentido, la diputada nacional de Juntos por el Cambio consideró que Larroque "dio un paso más" respecto a estas críticas del oficialismo. "Ya hemos escuchado ‘vuelven las 20 toneladas de piedras’, ‘la sangre’, y hoy Larroque dio un paso más. Dijo, ganamos nosotros o no hay más país", expresó.

"Es la campaña del miedo más explícita que escuché hasta ahora. Con este Gobierno estamos yendo a la nada. No hay presidente, no hay vicepresidente, no hay seguridad, los precios subieron mucho más de lo que devaluó Sergio Massa", arremetió por LN+.

Por su parte, la exgobernadora bonaerense cuestionó duramente al Gobierno por la serie de saqueos ocurridos en diferentes provincias y aseguró que se llevaron adelante como consecuencia del kirchnerismo.

"Es la marginalidad que construyó el kirchnerismo durante 20 años y que se profundizó en los últimos tres años y medio. Cuando le das celulares a los delincuentes presos, dejás de destruir búnkers de drogas, cerrás escuelas, dejás libres a los delincuentes durante la cuarentena ¿Qué creés que puede pasar? No es casualidad que no roben comida", continuó.

En esa línea, insistió en "poner el foco" en la falta de medidas que tomaron las autoridades. "El Gobierno se ha replegado y ha dejado que estas organizaciones saqueen y vayan en contra de la propiedad privada'. No han desplegado prácticamente ninguna medida. Han hecho lo que vienen haciendo, defender a los delincuentes", manifestó.

Por otro lado, se refirió al reconocimiento que tuvo Sergio Massa con Javier Milei al asegurar que el referente libertario tuvo una actitud "colaborativa" con el FMI y en donde Juntos por el Cambio tuvo una postura contraria.

"Nosotros estuvimos siempre en el mismo lugar, es Javier Milei el que tiene que explicar por qué le dice al Fondo que no le diga al Gobierno que tenga un plan", disparó Vidal y cerró: "Nosotros fuimos responsablemente y le dijimos al FMI que este Gobierno todavía tiene meses de los que se tiene que hacer cargo".