Las propuestas excéntricas del candidato a intendente de Mar del Plata de Javier Milei

Rolando Demaio no era públicamente conocido en Mar del Plata hasta mediados de junio pasado pero irrumpió en la escena como el as bajo la manga de Javier Milei para llegar a la intendencia encabezando la boleta de La Libertad Avanza (LLA) y creció su imagen de forma exponencial.

A fuerza de recorridas y videos en redes sociales se presentó ante la sociedad como un economista con "un perfil muy parecido" al candidato más votado de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y cosechó individualmente un 21,79% de los sufragios, con 70.564 adhesiones, y un pasaporte a las elecciones generales para pelear con el actual intendente

Guillermo Montenegro, la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, y la candidata del Frente de Izquierda, Rosa Mauregui.

"Con Milei nos parecemos porque somos economistas, los dos trabajamos para el sector privado y nos reconocen como personas honestas. Yo tengo 58 años, hice las cosas bien en mi vida y puedo caminar por cualquier lado sin que me reprochen nada", sostiene el candidato, en diálogo con MDZ, desde su oficina ubicada en la zona céntrica.

Entre sus propuestas orientadas a la ciudad, se destacan la implementación de una red de veterinarias gratuitas, la eliminación del estacionamiento medido y un programa para alentar las donaciones "al estilo Estados Unidos", donde los donantes reciban beneficios impositivos. En sintonía con las ideas libertarias, el candidato se rehusa a dejar su trabajo para hacer campaña y asegura que está viviendo "días interminables" pero "con la satisfacción de hacer lo correcto, porque el daño que nos hicieron los políticos en los últimos 25 años no tiene nombre".

Distendido, con una barba recortada de forma prolija, y rodeado de calculadoras, anotadores, y boletas partidarias, apela a una metáfora futbolera para responderles a los que los acusan que aunque no tengan un oscuro prontuario en la política tampoco tienen experiencia: "A veces me preguntan por la falta de experiencia de las figuras del espacio y tengo un ejemplo para darles. En diciembre del año pasado sacó campeón a la selección Argentina un tal Lionel Scaloni, joven, sin grandes hazañas, entonces me pregunto, ¿por qué Milei no nos puede llevar a la victoria sin la experiencia que la casta y el periodismo presupone que hay que tener? Milei es otro Scaloni, así lo vemos desde nuestro partido. Somos hombres y mujeres de acción y resultado. No venimos a hacer promesas; contamos lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Por eso tenemos plataformas políticas claras donde somos coherentes del primer proyecto hasta el último".

Javier Milei, Miguel Boggiano y Rolando Demaio en la feria del libro - Foto: La Libertad Avanza

- ¿Qué cree que le falta y qué le sobra a la ciudad para crecer?

- El sector público está sobredimensionado, en especial en lo que es la planta política. Hay 136 funcionarios políticos que puso el intendente para que conduzcan entes o subsecretarías, en un acto que nosotros creemos que es una barbaridad. Vamos a promulgar una reestructuración del Estado y Gobierno municipal, agarraremos la motosierra pero la vamos a aplicar al Gobierno, no a la gente. El destino de tareas de cada ente va a ser muchísimo más concreto y el costo lo pagará la casta. Una verdadera reforma del Estado es una disminución de entre un 30% y un 40% de los puestos de funcionarios políticos, de esos 136 pasarían a 70 u 80, la mayoría reacomodados.



- ¿Cómo evalúa las campañas de difusión que hacen desde la oficina de turismo?

- Mar del Plata está apagada, muy mal promocionada en materia turística. Otros veranos no había marca que no quisiera estar promocionándose en la ciudad y hoy vienen contadas por unos pocos días. En el Emtur (Ente Municipal de Turismo) hay muchos funcionarios políticos y empleados de planta permanente. La idea nuestra, y de Milei, es no tocar a los empleados de planta permanente sino, a través de la reestructuración, es reafectarlos a otras áreas de tareas previo a capacitaciones de funciones concretas, y concientizar que son empleados municipales y deben trabajar en el área que más lo necesita. Nuestro norte es promover a los funcionarios de carrera y de planta, que ya no tengan que depender del político de turno, que es un sistema probado que hace todo más trabajoso e ineficiente. Además, la mayoría de los funcionarios no tienen una idea cabal de la ejecución de las tareas que ordenan o supervisan. Hubo un acto durante las vacaciones de invierno donde le dieron 82 millones a una empresa para organizar un festejo en una plaza.



- ¿De qué manera cambiaría el funcionamiento de esos sistemas?

- Observamos una dilapidación de la plata de nuestros impuestos absoluta y es urgente cambiar el sistema vigente. Vamos a cambiar la matriz productiva y recaudatoria de Mar del Plata con reglas claras de juego, cambiando ordenanzas. Ante esto, proponemos una baja de impuestos, porque hay impuestos regresivos a la producción como la tasa de seguridad e higiene, y el fondo de turismo. Hay que hacer un ajuste del Estado donde tenga imperio la justicia con mano justa y tolerancia cero, trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad.



- ¿Qué necesidades atendería en los barrios periféricos en el corto plazo?

- Promovemos una descentralización del Estado que tenga presencia en las 120 sociedades de fomento para trabajar codo a codo, por ejemplo con las 84 instituciones educativas de la órbita municipal y el corazón del barrio.Vemos que hay muchísima deserción escolar y por más que digamos que la educación es obligatoria no vemos que salgan a recuperar a los chicos que abandonan. Al igual que Milei, impulsamos una reforma del sistema y trabajar con cada docente, alumno, coorperativa, para hacer una gran campaña de captación de fondos de empresas y particulares. Van a querer hacerlo de a montones porque yo voy a promover una nueva ley de donaciones para que pueda interactuar el sector privado con el público. Si un astillero quiere fomentar una escuela, pintar un aula o proveer material tecnológico, o equipar una sala de salud, con mucho gusto lo hará y recibirá beneficios.



- Toda donación conllevaría, entonces, un beneficio impositivo. ¿Se inspira en algún modelo a escala global?

- Apostaría a un sistema como funciona en Estados Unidos, porque Argentina actualmente no permite las donaciones. Te deja donar pero no tenés ningún descuento impositivo por hacerlo. En otros lugares ves que una biblioteca de una universidad lleva un nombre de una empresa o alguien que aportó, y que quizás lo sigue haciendo. Una empresa que paga 0,6% de su facturación y sobre esa tasa un 10% adicional por el Fondo de Turismo podría reducirlo de forma considerable. Para eso hay que tener un listado de instituciones y de qué necesidades tienen. Así lo podremos hacer de forma transparente y con muchísima eficacia, los donantes aplicarían a esas instituciones de acuerdo a sus posibilidades.

Dameio, candidato a intendente, junto al que sería su primer concejal, Emiliano Recalt - Foto: La Libertad Avanza

- Las escuelas públicas en Mar del Plata se encuentran en estado alarmante. Hasta fue un comentario remanido durante la jornada electoral.

- Todo está mal. El estado de las instituciones es pésimo. Todo lo que podrían haber roto los gobiernos estos últimos 25 años lo terminaron de romper. No queda nada en pie ni nada que esté bien a mi criterio. Por eso el cambio tiene que ser muy profundo.



- ¿Qué cambiaría primero respecto a la atención en el sistema primario de salud?

- A las salas de salud hay que mantenerlas, proveerlas de personal e insumos y tienen que estar abiertas con sus guardias pediátricas. Nosotros ganamos la elección a la intendencia en Batán y en Sierra de los Padres, superando a Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, y es curioso porque en ambas jurisdicciones hay reclamos de que el Estado está absolutamente ausente. Si un padre de Batán tiene a su hijo enfermo y tiene que ir a comprarle un remedio a las 2 de la mañana debe manejar hasta Mar del Plata porque no hay ni una farmacia de turno. Ahí nos encontramos con otra paradoja que es que a los delegados los nombra el Palacio Municipal, cuando deberían votarlos sus vecinos. También debería existir una descentralización administrativa real y presupuestaria.



- En su plataforma propone eliminar el estacionamiento medido, ¿por qué lo haría?

- Claramente. Si vemos que los políticos tienen su permiso y sus amigos también, mientras que alguien que trabaja en el centro tiene que gastar un sueldo mínimo para estacionar. Lo que proponemos todos es que o pagan todos o no lo hace ninguno. Puedo contemplar algunos casos específicos pero no estamos dispuestos a aceptar ninguna prevenda para la casta política.



- En su gobierno, ¿las veterinarías atenderían gratis para los que no pueden pagar la atención de sus mascotas?

- He tenido charlas con profesionales de la materia de mucha reputación en la ciudad y ellos nos dicen que están tremendamente preocupados por el estado del área de Zoonosis y que con mucho gusto pondrían a disposición sus veterinarias, las que estén debidamente habilitadas y equipadas, para realizar actividades como castración, entre otras prácticas, y nosotros desde la Municipalidad les corresponderíamos con un descuento impositivo por esos honorarios y esos productos que ponen de su bolsillo. Nadie va a trabajar menos; trabajarían más.



- Respecto a la toma de tierras, ¿cuál es su posición?

- Desde La Libertad Avanza defendemos el derecho a la vida y a la propieda privada. En el conflicto de El Marquesado estamos a favor de los vecinos y no vamos a permitir ningún otro intento de usurpación. En ese punto, sabemos que hay que modificar el ejido urbano, modificar reglamentos y ordenanzas. Hay que planificar esa Mar del Plata que queremos y readecuar ordenanzas y porque vivimos en una hiperinflación normativa que hace que la ciudad esté con un freno de mano puesto y básicamente estancada.



- ¿Cómo evalúa la gestión del intendente Guillermo Montenegro?

- Juntos por el Cambio gasta una fortuna en promoción, del presupuesto anterior se destinaron cerca de 1.800 millones de pesos para difundir actos de gobierno. Hablamos del presupuesto que salió a principios de este año y que tuvo sus respectivos ajustes por inflación. La plata no se tiene que gastar en política ni en cosas que no sirvan para los vecinos y los ciudadanos. Hasta el último centavo tiene que ser invertido en obras, porque todavía tenemos un potencial de crecimiento muy grande, que no sirve para nada sin obras y un plan consistente. De Montenegro, tengo que reconocer que gobernó durante una pandemia donde todos tuvimos que trabajar de forma acotada y hacernos cargo de los costos de esa decisión, creemos que las cosas no se manejaron bien. Los retenes en la ruta fueron para la foto. No puede ser que todo lo que hagan lo expresen en redes sociales. Si pienso en alguna obra consistente de estos últimos cuatro años no se me ocurre ninguna, y en paralelo hubo un crecimiento sobredimensionado de la planta política. No puede ser que la gente de los barrios cada vez que tiene que pedir algo tenga que dirigirse a la Municipalidad a pedir y mendigar, cuando son cosas que por derecho les corresponden y cuya ejecución debería estar mucho más aceitada. Lo que sí tiene que haber es un perfecto control y auditoría, y ser extremadamente duros para castigar cuando no se hacen bien las cosas. Para todo hay un pliego, como el de transporte y basura, pero observamos que las multas que hay que aplicarse no se aplican. Si se firman pliegos y no los controlan después directamente no sirven.



- ¿Y de la competitividad de la alianza de Fernanda Raverta y el exintendente Gustavo Pulti?

- En mi opinión de marplatense, que nació y se crió acá, creo que los vecinos son inteligentes cuando votan y tienen bien en claro lo que no quieren. Hay una memoria reciente de cómo dejó Pulti la ciudad cuando se fue, que 6 meses antes de la elección pasó a muchísima gente a planta permanente, con deudas millonarias en dólares y obras a medio construir por las que se habían destinado presupuestos faraónicos. Hubo una pila de denuncias de que esos presupuestos estuvieron inflados, al mismo tiempo hay casos de deudas en cargas sociales durante meses y eso se resume en el mal recuerdo de la administración de Acción Marplatense. A Raverta no la conocemos, no la vemos en la ciudad salvo cuando hay campaña.



- Por último, ¿qué opinión le merece el gobierno del antecesor de Montenegro, Carlos Fernando Arroyo?

- Me parece que Arroyo simpatizaría con Milei; él tuvo un gobierno muy difícil, hubo una guerra interna en Cambiemos que lo afectó y tuvo que lidiar con una carga tremenda que le dejó Pulti. Lo respeto. En resumen, nosotros somos críticos con la casta política pero estamos convencidos que nada va a cambiar si nos siguen gobernando los mismos de siempre. La única opción de gobierno únicamente válida es La Libertad Avanza.