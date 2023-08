Desconfianza del círculo rojo: Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta quieren mostrar unidad

Once días pasaron de la elección interna de Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich volvieron a reunirse en la conferencia del Consejo de las Américas con la intención de mostrarse unidos de cara a la elección general de octubre, pero el círculo rojo todavía no los ve de esa manera y crece la incertidumbre por la coalición opositora.

"Voy a hacer todo lo posible para que seas presidenta, Patricia", dijo Rodríguez Larreta al cerrar su discurso en el Hotel Alvear de la Capital Federal. Después de esa declaración, el jefe de Gobierno porteño bajó del estrado por las escaleras y saludó con un beso y un abrazo a Patricia Bullrich.

"Todavía está todo muy caldeado, si no era por la interna que nos plantearon podríamos haber quedado primeros y ser favoritos, pero no", dijo una de las personas de confianza de Bullrich a MDZ. La candidata de Juntos por el Cambio llegó un rato antes de las 10 al Hotel Alvear, llegó acompañada por su candidato a vice, Luis Petri, y sus asesores Eduardo Amadeo y Federico Pinedo.

"Yo voy a ayudar a construir las mayorías", dijo Rodríguez Larreta. En ese escenario insistió con su propuesta de campaña y sostuvo: "Mis convicciones no cambian según las coyunturas y los resultados electorales".

Además, dijo que "con Patricia en los próximos 60 días vamos a profundizar esta identidad". "Nos vamos a reunir con nuestros equipos con gente de experiencia de gestión y de trabajo, con intendentes, legisladores, representantes de todo el país. Vamos a estar más juntos y más por el cambio que nunca con un programa de desarrollo educación seguridad que apuesten verdadero federalismo que nos permita reinsertar en el mundo", dijo.

El círculo rojo todavía no ve la unidad en Juntos por el Cambio. Crédito NA

Las diferencias entre ambos dirigentes del PRO se extienden a los distintos territorios del país. En la riña por la Ciudad de Buenos Aires, la salida de María Migliore y el desencanto de los radicales que bancaban la candidatura de Martín Lousteau, muestran la falta de articulación en el armado electoral de Jorge Macri.

"No nos podemos confiar porque si patean para el otro lado, se nos va a complicar la elección. No nos podemos confiar que Jorge va a ganar sólo con el apellido", deslizó un bullrichista desencantado con la posición de Jorge Macri en la Ciudad.

En tanto, la candidata a Patricia Bullrich recibió una fuerte ovación de los principales empresarios y diplomáticos que llegaron al hotel de Recoleta. La exministra de Seguridad remarcó su plan ortodoxo de ajuste del Estado para que las empresas "puedan trabajar y exportar más".

El punto más fuerte de su discurso estuvo cuando anunció que Argentina no iba a formar parte del BRICS en su eventual Gobierno. “Quiero dejar una cosa muy clara: hemos expuesto nuestra posición contraria", dijo al abrir su discurso. Larreta y Bullrich buscaron mostrar su unidad.

Foto: NA.

Para la candidata esta integración se produce “mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y, con más razón, junto al ingreso de Irán (cuya incorporación al BRICS también se confirmó hoy), país con el cual la Argentina tiene una herida abierta profunda por los ataques terroristas antisemitas y antiargentinos en nuestro territorio”.

De inmediato, y en diálogo con MDZ, el canciller argentino Santiago Cafiero le respondió a Bullrich: "Me parece que son cosas que se dicen en campaña porque no se puede reconocer ningún logro del Gobierno que está y me parece que es una posición política pero nada de eso tiene que ver con lo que es la realidad política hoy. Todos los empresarios que están aquí escuchándola, la mayoría comercia con China o con Brasil".

"Se entiende que es parte del trayecto electoral pero tiene que ver poco con la realidad geopolítica de hoy. Argentina abre posibilidades con su ingreso al BRICS y eso es importante. Los factores son de datos concretos. Argentina tiene, de sus cuatro principales socios comerciales, tres dentro del BRICS. Nos parece que seguramente deberá ser asesorada por su equipo si eventualmente le toca llevar adelante los destinos del país porque lo que dijo no tiene ningún sentido", añadió Cafiero.