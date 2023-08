Alberto Fernández habló sin tapujos sobre su relación con Cristina Fernández de Kirchner

Tras un largo silencio post PASO, el presidente Alberto Fernández dio una entrevista y habló tanto de la postura que tomó dentro de Unión por la Patria (UxP) como de su relación con la viceprtesidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido, reflexionó sobre las diferencias que tuvieron y expresó que le "hubiera gustado tener un mejor entendimiento, pero eso ya es parte de la historia".

Y agregó en declaraciones a Radio Perfil: "Le tengo respeto más alá de las diferencias que tenemos. Es una persona que es víctima de una persecución imperdonable. Trato de generar vínculos duraderos".

Además, Fernández la elogio como política: "Cristina es una persona que siempre es el resultado de la democracia, no tuvo ningún cargo que no haya sido votación de la gente. No creo que ella celebre poner en riesgo la vida democrática argentina, que es lo que verdaderamente está en riesgo: la convivencia democrática".

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que "están en riesgo los derechos de los trabajadores y las minorías" tras los resultados de las PASO.

Alberto Fernández y el futuro de Argentina

Sobre su silencio y poca exposición, Alberto explicó: "Tenemos que gobernar hasta el 10 de diciembre y hay temas pendientes que me obligaban a encerrarme a trabajar. Seguimos trabajando a full con todos los problemas que tenemos que enfrentar, tanto locales como internacionales. Tuvimos que afrontar corridas cambiarias malintencionadas o especulativas. Me encerré en eso. Ese es mi rol y lo tengo que cumplir".

Para el presidente, el postulante de Unión por la Patria, el ministro Sergio Massa, "es el mejor candidato que tiene la Argentina para el futuro", de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo, y consideró que "el mayor defensor de la casta" es Milei porque "defiende los intereses de los grupos concentrados en la Argentina".

Dardos a Javier Milei

Tras el batacazo de Javier Milei en las urnas fue tajante y advirtió que "están en riesgo los derechos de los trabajadores y las minorías".

"Hay muchas cosas en riesgo: está en riesgo la Argentina y los derechos que tardamos siglos en ganar; es realmente preocupante", sostuvo.

El mandatario precisó que, con las propuestas de Milei, "están en riesgo los derechos de las minorías, de los pueblos originarios, de las mujeres, la comunidad gay, los trabajadores y los que estudian en la universidad pública, de los científicos que fueron brutalmente agredidos" con dichos del candidato libertario.