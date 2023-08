Saqueos: Sergio Berni arremetió contra Raúl Castells y lo tildó de "oportunista de estas situaciones"

Sergio Berni apuntó contra Raúl Castells por su responsabilidad en los saqueos ocurridos en diferentes provincias del país, así como en varios partidos de la Provincia de Buenos Aires. "Los que conocemos a Castells sabemos que es muy común que haga este tipo de declaraciones. ¿Adónde estaba hace una semana? Es un oportunista de estas situaciones", aseguró.

En comunicación con Radio 10, el ministro de Seguridad bonaerense dijo que "ninguno se tiene que hacer responsable por los dichos" del referente social y recalcó que quien debe intervenir es la Justicia. Cabe recordar que durante la jornada del martes, Castells admitió en una entrevista televisiva haber instigado los robos a los comercios.

"Hay un juez federal que comenzó a investigar porque es una incitación a la violencia y por lo menos le compete la calificación de imputado para poder determinar algún tipo de responsabilidad", agregó.

Con respecto al panorama en el Conurbano bonaerense, Berni remarcó que el distrito continúa "en alerta" frente a eventuales sucesos similares que ocurran en los próximos días.

"Estamos en alerta por situaciones irregulares con llamados, helicópteros, imágenes. Estamos monitoreando todo con los helicópteros y con ciberdelito por el bombardeo en las redes sociales. Y estamos trabajando con todos los elementos a disposición para cumplimentar la ley", subrayó.

Por último, el funcionario volvió a descartar que los episodios delictivos hayan sido sin planificación previa e hizo énfasis en que gran parte de los sucesos ocurrieron en municipios del segundo cordón del conurbano.

"Lo sorprendente de ayer fue que estaba muy focalizado en Moreno, José C Paz, Malvinas y parte de Tigre y Escobar. No solamente hubo 150 intentos de cometer estos delitos, sino que fueron casi a la misma hora. Está claro que no fue algo espontáneo. No hay que ser muy lúcido y haber ido a Harvard para deducir que esto estuvo muy orquestado", cerró.