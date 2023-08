Margarita Barrientos disparó sin filtro contra Raúl Castells por los saqueos

Margarita Barrientos aseguró sentir "mucha bronca" al escuchar" al Gobierno decir que esto está armado" con respecto a los saqueos de los últimos días. Además, apuntó contra las declaraciones de Raúl Castells al reconocer que incentivó los robos a comercios y supermercados. En ese momento, no pudo evitar las lágrimas por el complejo presente del país.

"Me duele mucho que diga que organizó los saqueos", afirmó en diálogo por Radio Continental. "No lo justifico, me duele mucho que diga eso, porque adentro de uno de esos negocios puede estar alguno de nuestros hijos", agregó.

La fundadora del comedor social Los Piletones reflejó su preocupación por los sucesos delictivos en diferentes puntos del país y subrayó que lo veía "diciendo hace mucho tiempo".

"La gente está muy nerviosa. Nosotros hasta corremos riesgo de que nos entren al comedor, así como pasó en la villa la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, peleándose entre vecinos. Antes no había tanta gente durmiendo en la calle o tirando un carro junto con la madre, es muy triste", añadió.

Asimismo, Barrientos señaló que en los últimos años "se ha acrecentado muchísimo la participación en el comedor" y que también "se ha doblegado la cantidad de gente".

"Esto ha llegado a un punto incontrolable, ¿a quién no le duele?", expresó y agregó que es momento de que "los pobres aprendamos a decir que no, y que nos dejen de usar". "Esto va a llevar mucho tiempo, vamos a sufrir mucho, ojala me equivoque y dentro de 2 años podamos ver algo de mejoría", cerró.