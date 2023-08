Luis Petri defendió el pedido de Patricia Bullrich por un "estado de sitio"

Luis Petri acusó este miércoles al oficialismo de "liberar la zona" con respecto a los saqueos y se mostró en sintonía con las declaraciones de Patricia Bullrich con un eventual "estado de sitio" por parte de las autoridades en caso de no poder evitar la tensión social.

"Patricia Bullrich dijo ayer que en esa instancia, donde se vivían horas dramáticas de la Argentina, utilizar todas las herramientas que da la ley de seguridad interior, incluido el estado de sitio. No sabíamos si esto iba a escalar", aseguró el candidato a vicepresidente por LN+.

"Si no está garantizada la seguridad y la vida de los argentinos y hay situación de conmoción interior importante, ahí si se dan los presupuestos para aplicar un estado de sitio", aclaró.

En este sentido, el referente de Juntos por el Cambio argumentó que la situación actual del país "no se soluciona con parches ni atajos", sino "con orden". Acto seguido, arremetió contra la falta de respuestas del oficialismo y agregó que "no garantiza la gobernabilidad".

"Esto es producto de la inacción del gobierno. Ellos dijeron que eran ellos o el caos. Liberaron la calle, defendieron usurpaciones. La gente sintió ayer que el gobierno se replegaba. Están paralizados y abandonan a la sociedad", agregó.

Sobre la responsabilidad del oficialismo en los hechos delictivos, Petri no dudó en recalcar que los mismos fueron "provocados por el Gobierno". "El gobierno liberó la zona, intenta instalar una situación de caos por haber perdido las elecciones", denunció.

Por último, no ahorró críticas para Alberto Fernández con respecto a su silencio durante varios días tras los saqueos. "Hay un presidente que no preside. La fuerza de seguridad deberían ir a las zonas de conflicto y esto no ha ocurrido. El Presidente está en una situación de mudanza de Olivos y en una suerte de viaje de egresados", cerró.