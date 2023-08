Intentos de saqueo en Mendoza: cuál es la opinión de los principales dirigentes mendocinos

Este martes, Mendoza se vio afectada por la viralización de mensajes que tenían como objetivo alterar y desinformar a la sociedad. A raíz de esto, la provincia quedó teñida de persianas bajas, gente asustada por viajar en transporte público y con prevención a la hora de circular por la vía pública. Este miércoles por MDZ Radio, Omar De Marchi, Omar Parisi, Mario Vadillo y Néstor Majúl brindaron su opinión y algunas posibles soluciones para los disturbios que atravesó el pueblo mendocino.

El primero en hablar fue Néstor Majúl, subsecretario de Relaciones Institucionales de Mendoza en el Ministerio de Seguridad: "Lo de ayer obedece a una situación de vandalismo contra la fuerza policial porque directamente fueron a tirarle piedras a un móvil de la Policía. Fue una provocación directa. Espero que todo esto no esté organizado políticamente, pero no lo descartamos. Ayer no tuvimos un solo llamado al 911 por intento de saqueo, se generó una psicosis que lamentablemente llevó a cerrar el centro. Queremos que los mendocinos trabajen tranquilos, sepan que la fuerza policial está desplegada. Que la gente no tome como cierto cualquier comentario que sea haga"

Omar De Marchi, candidato a gobernador por el partido La Unión Mendocina, también habló al respecto: "Creemos que el gobernador tiene que ponerse al frente realmente de la convocatoria a la calma, y para eso tiene que desplegar toda la fuerza de seguridad sobre el terreno. Me da la sensación de que eso no sucede. Inclusive sugerimos también que el gobernador debe convocar a la Gendarmería para que en estas horas que son claves, pueda brindar la seguridad que la ciudadanía está necesitando. Y ese es el respaldo que la policía también requiere del poder político, porque más allá de lo que le pueda decir el gobernador, la policía no se siente respaldada por el poder político".

Además señaló que "ahora lo que hay que hacer es transmitir calma a la sociedad, pero tampoco les podés pedir que actúen en defensa propia. El ciudadano tiene que sentir que el poder político, a partir de las fuerzas de seguridad, está cerca. Por eso insisto en que quizás una medida que ayudaría a esto puede ser la convocatoria de la Gendarmería. El jefe de la milicia, de acuerdo a la Constitución, es el propio gobernador. Con mucho respeto, el gobernador (Suarez) es el que tiene que ponerse al frente. El vecino, la policía o las fuerzas de seguridad tienen que sentirse claramente acompañadas por quién tiene la responsabilidad de tomar las decisiones. No es un video lo que resuelve las cosas".

Por su parte, Omar Parisi, candidato a gobernador por el partido Frente Elegí, comentó cómo accionó el peronismo ante los incidentes: "Ayer nos pusimos a disposición del gobernador para que conforme una mesa de crisis donde participen los intendentes, los movimientos sociales, la Iglesia, y todos aquellos que podemos estar en una mesa para tratar de llevar paz social a un momento complicado y de zozobra que se está viviendo en la provincia".

"A la gente no le importa de dónde viene la situación, y tienen razón. Nosotros desde la política lo que vemos es resolver los problemas y no estar echando la culpa permanentemente a quien estuvo anteriormente, que es lo que se hace normalmente. Pero no es tan solo la situación nacional, sino que también la situación provincial es complicada, porque el Estado no está presente precisamente en los momentos que más lo necesitan. Hay que mejorar los servicios y las condiciones en que el Estado o el Gobierno provincial presta algunos servicios básicos", agregó para cerrar su postura.

Respecto a la propuesta que realizó De Marchi de involucrar a Gendarmería cómo otra fuerza de seguridad, expresó lo siguiente: "Creo que hoy no hace falta la presencia de la Gendarmería. Me parece un pedido absolutamente para quedar bien con algún sector de los mendocinos que quieren establecer el orden a través de esa fuerza. La policía está actuando bien y en el momento justo, y creo que no hace falta llevar a mayores un sistema de control que está funcionando hoy medianamente bien".

El último referente en dialogar con MDZ Radio fue Mario Vadillo, candidato a gobernador por el Partido Verde: "La verdad es que se ve por un lado la falta de gestión municipal y también un problema de seguridad con la policía, los mismos vecinos te dicen que llaman a la policía y no tienen patrullero, o si lo tienen está roto o no tiene combustible. Se está viviendo un clima de abandono".

"Creo que estamos en un proceso electoral en el cual tenemos que tener tranquilidad. Ahora que Suarez va a terminar su mandato y va a haber una transición, considero que los que somos ahora candidatos a gobernador tendríamos que tener una mesa con él porque evidentemente uno de nosotros va a salir uno electo. Entonces creo que Suarez no puede estar aislado en la toma de decisiones cuando hay un problema tan grave. Tenemos que abrir la comunicación porque también está en nosotros, ya que estamos en el sistema electoral", concluyó.

La incertidumbre aún permanece en nuestra provincia a la espera de nuevas medidas y/o comunicados que puedan brindarse en las próximas horas. Los mendocinos, expectantes a lo que sucede en todo el territorio, continúan este miércoles con sus actividades cotidianas.

