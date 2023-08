Cambio de estrategia: Daniel Orozco y Janina Ortiz se presentaron ante la Justicia, no declararon y evitaron hablar con la prensa

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, se presentó este miércoles por la tarde la Unidad Fiscal de Delitos Económicos ante la citación del Fiscal Flavio D'Amore con el fin de brindar declaración informativa en el marco de la causa en la que se investigan posibles desvíos de fondos municipales a particulares a través de una cooperativa de trabajo. El jefe comunal -que asistió al Polo Judicial Penal acompañado por su esposa, Janina Ortiz-, sorpresivamente no brindó una declaración oral frente a la Justicia, sino que nombró junto a su esposa a la abogada defensora mientras se le leían sus derechos. En tanto, ambos se retiraron por la parte trasera del predio y sin dialogar con la prensa que se hizo presente.

Lo ocurrido se remonta a que semanas atrás el Director de Cooperativas de la provincia de Mendoza, Daniel Alejandro Dimartino, solicitó a través de su abogado que se citara a Orozco y a Ortiz para que brinden detalles sobre el vínculo del municipio con la Cooperativa Manos a la Obra "a efectos de ser interrogado sobre los sucesos que en autos se ventilan". Se trata de la causa que tiene como imputado al subsecretario de Desarrollo Social de Las Heras, Osvaldo Oyhenart, su yerno Juan Pablo Pandolfi y el presidente de la cooperativa Adrián Pérez por el delito de fraude a la administración pública en la modalidad de estafa en cuatro hechos de concurso real. La Justicia investiga el destino de los 35 millones de pesos que recibió la cooperativa para cumplir tareas de limpieza y otros servicios que no se habrían prestado.

La pareja investigada junto a la abogada de la funcionaria. FOTO: MDZ.

Pasadas las 16:00 hs, Orozco y Ortíz aparecieron en las escalinatas del edificio del Ministerio Público Fiscal e ingresaron sin tener contacto con la prensa. Una hora después, concluido el proceso, ambos dirigentes se escabulleron por la parte de atrás del edificio para evitar las cámaras. No obstante, quien dio detalles de lo sucedido fue la abogada de ambos, Elena Quintero. "Nosotros habíamos solicitado que comparecieran a proceso porque habíamos tomado conocimiento por los medios de comunicación que les iban a tomar una declaración informativa, que es cuando no existen elementos para una imputación. Lo solicitamos nosotros porque ellos siempre estuvieron a disposición de la Justicia para que se investigue, se sepa la verdad y poder aportar las pruebas. Y eso fue lo que pasó. Simplemente propusieron defensor y ahora ya están dentro del expediente informado", comentó.

La representante legal de Orozco y Ortíz añadió que "ninguno ha declarado. Son cuatro cuerpos aproximadamente en el expediente. Entonces, hay que ver bien la causa, ver qué pruebas vamos a presentar nosotros, qué es lo que hay dentro del expediente a nivel probatorio y -en función de eso- veremos qué opciones tomamos: si declaran o no y qué pruebas se presentan".

"Ellos están informados simplemente. Es entremedio de un testigo y de un imputado, digamos: una figura que contempla el código. A nivel de plazos, correrán los plazos que tenga el expediente. No tiene los mismos que tiene cuando alguien está imputado de un delito", aportó Quintero.

María Elena Quintero. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Al ser consultada por las demás causas y si aplicarán la misma defensa, Quintero señaló: "En realidad tiene causa de coacción solamente Yanina, donde yo considero que los jueces de Ejecución no son competentes constitucionalmente para intervenir como como jueces de Garantía. He planteado las excepciones previas y, además, en toda la prueba que está incorporada en el expediente claramente no existe el delito que le están imputando. Eventualmente saldrá a la luz la prueba que nosotros hemos aportado y la que surge de la misma causa. Por lo tanto, tendrán que dar explicaciones las personas que armaron ese expediente y que consideraron que había una coacción que es inexistente en la causa. Eso por un lado, además de estar lleno de nulidades el expediente en sí porque han habido, por ejemplo, peritajes en donde no se notificó a la defensa. Entonces esa es la causa de coacción".

Respecto a la denuncia por encubrimiento que pesa sobre ambos, Quintero fue consultada acerca de si la defensa decidirá realizar las mismas acciones. "Sí, claro, eventualmente. Tenemos conocimiento de esa causa. Por supuesto vamos a aportar todas las pruebas porque el hecho tampoco existió y está incorporado ese expediente. Entonces, por supuesto, también tendrán que dar explicaciones. Por eso digo que los expedientes siempre hablan por sí mismo con las pruebas. Entonces, cuando las causas son armadas, surge del mismo expediente. Así que cada uno tendrá que rendir cuentas de su trabajo. Ellos están a disposición la Justicia. Siempre los tuvieron. En esa causa en particular nosotros no tenemos conocimiento de nada. Apenas tengamos conocimiento, otra vez en forma espontánea como en la causa de las coacciones, en la que Ortiz se presentó de forma espontánea el día 14 de junio. Por eso se le han violado sus derechos. Estando ella constituida dice 'yo estoy denunciada, me presento y propongo defensor'. Se hicieron un montón de medios de pruebas sin haberse tenido en cuenta que ella había comparecido proceso".

Quintero admitió que mantener cautela a la hora de dialogar con la prensa fue una sugerencia ideada por ella."Sí, porque ellos vinieron, comparecieron en forma espontánea y dijeron 'nosotros queremos colaborar con la Justicia para que se sepa la verdad de los hechos'. Por recomendación mía siguieron con su agenda. Entonces es como una cuestión netamente jurídica y quedamos en que yo iba a explicar la parte legal", esgrimió. Orozco y Ortiz se presentaron en el Polo Judicial Penal este miércoles. FOTO: Maximiliano Ríos / MDZ.

Por su parte, el abogado querellante en la causa, Pablo Teixidor, manifestó haberse "sorprendido" por la táctica de la defensa de la pareja. "No declararon. Nos vemos sorprendidos como querellantes y creo que la Fiscalía también porque, más allá de que lo habíamos solicitado y había sido provisto de fecha anterior a a presentación que hizo la doctora Quintero respecto a esta posibilidad de declarar de manera informativa tanto la señora Ortiz como el señor Orozco. No ayudaron al esclarecimiento del hecho con esta abstención a la declaración. Hubiera sido más conducente brindar elementos a la causa para seguir la investigación. Son estrategias procesales y cada uno sabe para qué las ejerce. Como querellante vamos a seguir con la investigación adelante, buscando lo que todos los mendocinos quieren: la verdad real sobre lo sucedido con esta cooperativa 'Manos a la obra'. Cuando pedís declarar y has manifestado públicamente en medios que tenías una verdad para contar y repente no la contás, como que nos sorprende...", sostuvo.

"Se le informa que ha sido citado en carácter de declaración informativa, conforme al Código Procesal Penal y se le hace saber que tiene la posibilidad de no declarar y se dan las medidas de rigor, como que para ausentarse de la provincia o del país tiene que notificar a la Fiscalía, no tiene que cambiar el domicilio... Se le hace lectura de sus derechos y de sus obligaciones", añadió.