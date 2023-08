Bullrich cargó contra Massa y negó proponer un estado de sitio

Patricia Bullrich hizo alusión a la compleja situación económica del país y criticó a Sergio Massa por la devaluación aplicada al dólar oficial un día después a las PASO.

"Es una sociedad que está absolutamente rota, que después de las elecciones del domingo sufrió un nuevo golpe bajo. Es muy bajo devaluar exactamente un día después de haber votado", remarcó.

En una entrevista realizada en TN, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio sostuvo que el ministro de Economía realizó los aumentos "de una manera muy oportunista" y que "le pegan brutalmente a la gente que ya entra en una situación de incertidumbre".

Consultada por sus recientes declaraciones sobre un eventual estado de sitio en caso de que el Gobierno pierda el control de la calle, Bullrich decidió aclarar sus dichos.

"Yo no dije estado de sitio", subrayó. "Me preguntaron si esto llegase a desmadrarse absolutamente y se genera una situación totalmente descontrolada, hay hay remedios institucionales. Hoy no es el momento para un estado de sitio", señaló.

Respecto a los saqueos, la titular del PRO en licencia afirmó que mantuvo diálogo "con varios de los intendentes del Conurbano" que le contaron que "estuvieron solos" ante los hechos delictivos de los últimos días. "Un secretario de Seguridad de un municipio llama a la policía bonaerense y les pasa el mapa", añadió.

"Ellos le dijeron que no tenían instrucciones. ¿Qué instrucción puede tener un policía más que proteger a la gente?", añadió la dirigente, que también cuestionó al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por la demora de llamar a un comando unificado de las fuerzas de seguridad. "Si no ponemos orden y ley, vamos a terminar en una situación de total desesperación", concluyó.