Perlitas y primeros avances del escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires

El escrutinio definitivo de las Primarias Abiertas y Simultaneas de la provincia de Buenos Aires comenzó el martes 15 a las 18 horas, al cumplirse 48 horas del cierre de los comicios, en el Pasaje Dardo Rocha de la Ciudad de La Plata. El acto de apertura estuvo a cargo del juez Federal de La Plata con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.

El recuento definitivo deja algunas perlitas: por ejemplo, durante la ceremonia de apertura se cantó el himno nacional, algo que llamo la atención de los más veteranos en estas lides que se miraban sorprendidos porque era la primera vez que se hacía. Se firmo un acuerdo con la Universidad Nacional de La Plata por el cual el canal U.N.L.P TV transmitirá la totalidad del escrutinio. Y el Juez Ramos Padilla, por intermedio de una resolución, advirtió a los apoderados partidarios que las solicitudes de apertura de urnas deberán realizarse de manera presencial por Mesa de Entradas del Juzgado "hasta la hora 18:00 del día siguiente a la finalización del examen de la documentación del municipio respectivo en el recinto de escrutinio".

Para la realización del conteo definitivo de las PASO se dividió el hall central del Pasaje Dardo Rocha en dos sectores contiguos, con 50 mesas por sector, integradas por dos empleados de la Secretaría Electoral y 40 operadores para la carga de datos y de funcionamiento simultaneo, Además, se estableció que el recuento debe durar 15 días con una jornada de ocho horas diarias, de lunes a lunes de 8 a 16 horas.

Pasaje Dardo Rocha de La Plata, recuento definitivo PASO 2023 en la provincia de Buenos Aires.

El arranque del escrutinio fue de manera simultánea entre la Octava y la Primera Sección electoral; mientras el primer sector se encargaba de La Plata, la Región Capital, el otro verificaba telegramas y planillas del municipio de Campana, perteneciente a la Primera Sección.

“El escrutinio arrancó lento como siempre. El domingo terminamos La Plata y el martes con los municipios de la Primera y empezamos con la Segunda. Va a ir lento hasta la Tercera, después las otras secciones son más rápidas, hay menos mesas”, dijo uno de los trabajadores del juzgado electoral a MDZ, que agregó: "En 15 días lo liquidamos, el 30 hay que dejar libre el Pasaje porque lo tienen que preparar para una feria de vinos que arranca el primero de septiembre”.

En cuanto a si notó irregularidades en el escrutinio, afirmó: "Se recurrieron varias mesas que, cuando revisamos los telegramas y las planillas, estaba todo bien. Están fallando las autoridades de mesa, que para mí no tuvieron la suficiente capacitación. Es algo que se nota al ver cómo confeccionaron los telegramas y las actas de escrutinio. Esperemos que para octubre la capacitación de presidentes y vocales sea un poco mejor”.

En un descanso, un fiscal de Unión por la Patria contó lo que pasó en una de las mesas donde habían observado el telegrama de un municipio de la Primera Sección: "No coincidía el telegrama con las actas de los partidos, había una diferencia de 50 votos que no estaban en el telegrama y eran todos de Milei. ¿Sabés quién defendió esos votos? Una fiscal de Juntos por el Cambio, que - de no haber sido por ella - los de su partido la querían matar, nadie se hubiera enterado porque acá no hay ninguno de Milei defendiendo los votos”.

De lo que más se habla en el Pasaje Dardo Rocha es del mal armado de los telegramas por falta de capacitación o compromiso de las autoridades de mesa en las PASO; de la ausencia de apoderados y fiscales de La Libertad Avanza y de que el escrutinio definitivo se está desarrollando, hasta el momento, sin ningún tipo de inconvenientes.

A todo esto, uno de los apoderados de Juntos por el Cambio contó a MDZ que en el recuento definitivo de La Plata se recuperaron votos a favor de Grindetti; algo similar pasó en San Isidro, agregando: "Dudo que Santilli lo vaya a dar vuelta, como dicen algunos. No estamos encontrando mesas que marquen eso. Si recupera algo en una, lo pierde en la otra. Igual falta mucho para contar, pero viendo cómo se está dando en la Primera, es más que claro que alguien instaló eso a propósito".

Y, tirándole un palo a los libertarios, dijo: “¿A dónde están los de Milei, que dicen que les robaron los votos? Desde que arrancamos, vinieron un ratito el domingo y después se borraron. Déjense de hacerse los guapitos por Twitter y vengan acá, como hacemos nosotros, a defender los votos".

MDZ se comunicó telefónicamente con uno de los apoderados en la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza para saber si es verdad que no están participando del escrutinio definitivo, recibiendo como respuesta: “¿Para qué vamos a ir, si en toda la provincia tuvimos una sola interna que fue en Pilar y estuvimos el domingo cuando fue el recuento?"

“Seamos honestos, a nosotros esto no nos mueve el amperímetro. A los que sí les importa es a los de Juntos por el Cambio, que se van a sacar los ojos cuando empiecen a contar los votos de la Tercera para ver si Santilli se lo puede dar vuelta a Grindetti. Si vamos es para ver ese show. Sinceramente, mucha atención no le estamos prestando, porque no nos modifica en nada”, sostuvo el libertario.

Por otra parte, este martes comienza en el hipódromo de La Plata el escrutinio definitivo del padrón de extranjeros. De los 949.167 residentes extranjeros habilitados en los 135 municipios para votar en las categorías provinciales, solo sufragaron 293.460, por lo que - de no mediar ningún inconveniente - el mismo martes se terminaría el recuento definitivo de las 17 mesas dispuestas por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.