Ley de Alquileres: el riesgo de que todo quede en la nada

El riesgo de que todo quede en la nada. El anticipo es de una de las espadas parlamentarias de la oposición sobre lo que puede ocurrir este miércoles al mediodía cuando la Cámara de Diputados se reúna para debatir la Ley de Alquileres.

Al cierre de esta nota, los articuladores de Juntos por el Cambio terminan de definir el poroteo para el quórum de los 129 diputados que estarían presentes. A las 17.42 de este martes, contaban con 115 de los 117 que integran el interbloque opositor. Sólo el chaqueño Gerardo Cipolini (UCR) estaría ausente por la enfermedad de un familiar cercano. Mientras que Oscar Agost Carreño (PRO) asumiría en lugar de Gustavo Santos (PRO), que renunció a su banca, tras mudarse a Madrid, España.

También esperan el apoyo de los ocho legisladores del Interbloque Federal, los dos diputados de Juntos somos Río Negro, el riojano Felipe Álvarez (Creo) y los tres de La Libertad Avanza. “Carolina Píparo se comunicó con nosotros para confirmar que los tres van a dar quórum”, anticipó a MDZ una fuente de Juntos por el Cambio. Este medio contactó a la diputada mencionada, pero no obtuvo respuesta. Así, llegarían a los 129.

Una vez abierta la sesión, se espera que el Frente de Todos defienda el dictamen que consiguió mayoría en junio del año pasado. Este texto mantiene los tres años de contrato de alquiler y la fórmula entre salarios e inflación para definir los aumentos. El único cambio con la ley actual tiene que ver con la eximición de distintos impuestos a las personas que se decidan poner un inmueble en alquiler. Con esto buscan que bajen los precios mediante el aumento de oferta.

El miércoles se debate la Ley de Alquileres en Diputados. Crédito: Celeste Salguero / MDZ

En la oposición hay acuerdo para rechazar este dictamen, pero no logran un consenso para definir cómo debe ser el texto alternativo. Los más extremistas (el bloque de Javier Milei y algunos de Juntos por el Cambio) piden directamente la derogación, algo casi imposible ya que no tiene despacho de comisión y para tratarse se necesita el aval de los dos tercios, algo que el kirchnerismo puede bloquear fácilmente.

En tanto los más moderados (otros de Juntos por el Cambio y los bloques provinciales de menor representatividad) quieren que la ley mantenga algunas de las regulaciones, pero que baje de tres a dos años los plazos de los contratos y que los aumentos sean cada seis meses y no cada 12. Si no llegan a un acuerdo está la posibilidad de que no haya ninguna modificación y todo siga igual.

“Sería un bochorno de la política que sólo le va a dar la razón a Milei en su momento de pleno auge”, analizó un diputado de Juntos por el Cambio. El mileísmo sólo estaría dispuesto a votar de forma afirmativa si se impulsa la derogación. Así, la oposición teme dejar expuestas las diferencias internas hacia adentro de Juntos por el Cambio.

Mientras tanto, el oficialismo mantiene su postura: “Los que llamaron a una sesión tiene que ser los que consigan el quórum. Si aparecen los 129, bajamos y defendemos nuestro dictamen”.