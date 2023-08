Victoria Villarruel le pidió la "doble renuncia" a Sergio Massa

Victoria Villarruel criticó la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía durante el último año y aseguró que no sólo debería renunciar a su cargo, sino que también debería dar de baja su postulación para la presidencia.

"Con la situacion catastrófica que estamos viviendo en lo económico debiera renunciar como ministro y declinar su candidatura", aseguró por LN+ y lo tildó como "el peor candidato a presidente que puede haber".

La compañera de fórmula de Javier Milei también negó que el referente de La Libertad Avanza tenga una postura negativa más inclinada a cuestionar a Patricia Bullrich que al aspirante de Unión por la Patria y agregó que no siente "ningún aprecio" por el actual Jefe de Hacienda".

"Él es el kirchnerismo. He combatido contra ellos desde el 2003, cuando Néstor (Kirchner) llegó al poder. Me parecen nefastos", recordó. Y sobre los ataques de Milei a Bullrich, explicó: "Estamos siempre tratando de acomodar a quien debemos pegarle. Nuestro pensamiento no cambió. Si está cambiando tanto el del oficialismo como el de la oposición, se van acomodando a la época. Pero nosotros siempre sostuvimos este discurso".

Respecto a la situación actual de la Argentina, Villarruel habló de un "clima destituyente se va agravando cada vez más" y acto seguido, vinculó al oficialismo con los últimos incidentes de saqueos que sucedieron en los últimos días.

"Se prepara una situación de profunda conflictividad social para el próximo que asuma el poder. Aníbal Fernandez lo dijo claramente: ´Va a haber muertos y sangre´. Están preparando un fin de año en el cual parece que quieren que el pueblo argentino se arrepienta de dar su voto", disparó.

Por otro lado, remarcó que se ocupará del área de Seguridad y Defensa en caso de llegar a la vicepresidencia aunque aclaró que no será ministra en esas funciones. "Tiene más que ver con el planeamiento y la elección de las personas. Voy a trabajar en esas dos áreas asesorando", añadió.

En esa línea, fue consultada si dejaría en libertad a militares condenados por crímenes de lesa humanidad y consideró que para conceder una amnistía a un preso, esa persona tiene que haber cometido un crimen.

"Eso sería perdonar una situación, pero acá hay gente que esta pagando prisión desde hace 20 años. Es una solución para el momento inmediato a un conflicto armado interno, no es una situación para aplicar después de 20 años", respondió.

Luego contestó a aquellos que la acusan de defender a quienes participaron de la dictadura y apuntó sin filtro contra el periodista Eduardo Aliverti, uno de sus más fervientes críticos.

"Me hubiera gustado que cuando su hijo atropelló un laburante, en ese momento no estuviera tan preocupado en justificar al hijo y hubiera dado un mensaje de apoyo a la familia de la víctima. Su opinión en general no me parece relevante en absoluto”, sentenció.