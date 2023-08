Patricia Bullrich suma el voto de un exfuncionario de Alberto Fernández

El exjefe de asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, confirmó que en la elección general de octubre votará a la candidata de la oposición Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio). "El nuevo espacio de centro progresista y racional debe adaptarse al contexto histórico y hoy le pertenece a Bullrich", remarcó.

La salida del exceo de Syngenta del Gobierno estuvo atravesada por las diferencias en la gestión con el ministro de Economía, Sergio Massa, que todavía no tenía puesto el traje de candidato pero ya era uno de los pesos pesados del gabinete. Las diferencias entre el exjefe de asesores, que tenía su primera experiencia en la política, y el tigrense terminaron con el funcionario eyectado de la Casa Rosada.

Tras las PASO, Aracre cuestionó las propuestas económicas, puntualmente la dolarización, profesada por el libertario Javier Milei a la que calificó como "una potencial estafa" y señaló a Sergio Massa como "el populismo de la emisión y el déficit supuestamente inocuo".

"La dolarización es una fantasía o, peor aún, una potencial estafa. El populismo de la emisión y el déficit supuestamente inocuo nos trajo hasta acá", cuestionó a través de sus redes y remarcó: "El nuevo espacio de centro progresista y racional debe adaptarse al contexto histórico y hoy le pertenece a Patricia Bullrich".

Antonio Aracre dejó el gobierno y ahora apuesta por Patricia Bullrich. Crédito: Twitter

Su apoyo a Bullrich está marcado también por la distancia que tomó del oficialismo después de su salida del Gobierno, donde estuvo apenas unos meses. "Veo cientos de peronistas indignados porque estuve tres meses en el Gobierno después de 37 años en la actividad privada y ahora apoyo a Patricia Bullrich ¿Les ayudo a hacer memoria de los cambios en los que incursionaron sus líderes en las últimas décadas o se arreglan solitos?", escribió en redes sociales.

No sólo dejó en claro que votará a la ex ministra de Seguridad, si no, también le dejó un consejo: debe "matar políticamente" al expresidente y fundador del espacio Mauricio Macri, quien, en las últimas horas, coquetea con el fundador de La Libertad Avanza (LLA), para obtener un lugar en el balotaje.

"Tiene que ser asertiva no sólo con las palabras sino también con los gestos. La misma suerte le cabe a Sergio Massa respecto a Cristina Kirchner. Compiten ambos con un líder fundador como Javier Milei", concluyó.