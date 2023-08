El comercio de un dirigente de La Unión Mendocina ligado al 2001 fue saqueado

Roberto Lucas, exconcejal peronista de Las Heras y actual miembro del Movimiento de Unidad Popular (MUP), es encargado de las dos carnicerías que fueron atacadas este último sábado por la tarde en el municipio lasherino. Por eso ocurrió un hecho curioso: el dirigente firmó un acuerdo político con Omar De Marchi y el mismo día estuvo en el lugar de los robos. El exconcejal trabaja junto al intendente Daniel Orozco y ahora también dentro de La Unión Mendocina.

Por la aparición de la imagen de Lucas en ambos sucesos, fue vinculado a los saqueos por parte de la candidata a vicegobernadora de Cambia Mendoza, Hebe Casado, sin percatarse de que en realidad había sido víctima de los robos.

Roberto Lucas es un viejo conocido de la política, particularmente en Las Heras. A fines de los '90 tuvo peso por su vinculación con sectores populares de ese departamento, además de arrastrar militancia desde décadas atrás. Incluso en los saqueos ejecutados en 2001 quedó señalado como uno de los organizadores, luego de que se detuviera a varios punteros ligados a su estructura. Ahora reapareció, pero como "saqueado". Al día de hoy, Lucas es dueño de los locales comerciales, aunque no es quien maneja las carnicerías. De hecho, tiene un frigorífico en El Algarrobal y le provee de carnes a la municipalidad conducida por Orozco.

En diálogo con MDZ, Lucas se defendió de esa acusación que circula entre la política mendocina y sostuvo: "Es un disparate. Pregúntale a la gerente del Átomo (supermercado) quién le paraba los saqueos cuando estaba todo desbordado. Vivía metiéndome en los supermercados a parar el lío. ¿Sabés quién fue el único que salió a defenderme? El exgobernador Roberto Iglesias. Él dijo que Roberto Lucas no solamente no hacía los saqueos, sino que es el único que los está parando. El PJ, como yo ya estaba enfrentado, me había hecho la cruz...".

Por su parte, la candidata a vicegobernadora del frente Cambia Mendoza, Hebe Casado, hizo una sugerente publicación en sus redes sociales en contra de Omar De Marchi, luego de que Roberto Lucas haya oficializado su incorporación a La Unión Mendocina este último viernes por la tarde. "Lo de la doctora Hebe Casado, candidata a vice de Alfredo Cornejo, es verdaderamente grotesco", comentó Lucas tras el posteo de la sanrafaelina.

El posteo de Hebe Casado

Qué sucedió este fin de semana

Este último sábado, un grupo de aproximadamente 30 personas intentó saquear el supermercado Atomo ubicado en calle Independencia y Laprida, del departamento de Las Heras, en la misma jornada que la Justicia local detuvo a dos personas que incitaron a través de un grupo de WhatsApp a organizarse y llevar a cabo saqueos en Mendoza. Quienes fomentaron estos delitos durante jueves y viernes lograron provocar un efecto en cadena en una jornada marcada por la violencia y que genera una lógica preocupación en la sociedad: son escenas que retrotraen a la mayor crisis social y económica del país en el nuevo siglo. Durante la tarde hubo enfrentamientos y piedrazos por parte de los grupos de personas que llegaron hasta el lugar para intentar ingresar al citado Atomo, del barrio Santa Teresita. La empresa incluso decidió cerrar algunas sucursales "por prevención", como ocurrió en el barrio Sanidad. Ante lo ocurrido, el Gobierno de Mendoza debió desplegar fuerzas para controlar la situación.

Otra situación de intento de saqueo ocurrió en un supermercado del departamento de Guaymallén, más precisamente en calles Avellaneda y Capilla de Nieve. En este caso debió intervenir personal de Infantería, además de la Policía de Mendoza, para controlar la situación.

A fines de poder controlar la situación, la Policía de Mendoza disparó en reiteradas ocasiones al aire para disuadir a las personas que se habían acercado al lugar. Hubo enfrentamientos y piedrazos durante largas horas de tensión. Una carnicería ubicada a unos 100 metros del Átomo, fue saqueada por un grupo de personas, tal y como se ve los videos a continuación. A fines de poder controlar la situación, la Policía de Mendoza disparó en reiteradas ocasiones al aire para disuadir a las personas que se habían acercado al lugar. Hubo enfrentamientos y piedrazos durante largas horas de tensión. Una carnicería ubicada a unos 100 metros del Atomo, fue saqueada por un grupo de personas, tal y como se ve los videos a continuación.

Se conoció este domingo que diez personas fueron imputadas. Tres de ellas por "instigación pública a cometer delitos determinados, agravada por haber sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población", según la fiscal Mariana Gutiérrez. Se trata de Leonardo Brian Alejandro Gil Arce, Tiago Jesús Cornejo Sosa y Cristian Alejandro Ferreyra. No están acusados de ir a saquear, pero sí de incitar a ello. Por la calificación, si son encontrados culpables irán tras las rejas: el delito no es excarcelable.

En tanto, siete hombres -que no trascendieron sus nombres- fueron imputados por robo agravado, según informaron desde la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos que tiene a Fernando Giunta a la cabeza.