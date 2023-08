Un exministro de Economía de Mauricio Macri disparó munición gruesa contra Javier Milei

Hernán Lacunza se expresó en duros términos al programa económico de Javier Milei, al cual calificó de "Frankenstein". El exministro de Economía de Mauricio Macri también defendió la postura de Patricia Bullrich de no definir por el momento quienes integrarán su equipo económico en un eventual gobierno.

"Lo que dice es un Frankenstein, no se puede hacer eso", respondió al ser consultado por la plataforma impulsada por el referente de La Libertad Avanza. El exfuncionario tildó a las propuestas de "slogans ligeros que después no se pueden llevar a la práctica".

"Ahora a la motosierra se le está trabando la cadena. Porque cuando empieza con los detalles, con los empleados públicos no se mete, con las ganancias a los jueces tampoco. Por eso lo va a empezar a moderar, que la dolarización no es para el primer día, sino para el mes 24. Entonces, aquel slogan de campaña termina siendo engañoso porque al final no va a suceder", explicó.

En ese sentido, Lacunza consideró que "este tipo de promesas incumplidas son muy peligrosas" por el impacto hacia la sociedad y remarcó que "la obligación de la dirigencia política es hablar con la verdad". "No se puede jugar ligeramente ni aún en campaña: hay cosas que te sirven para ganar elecciones pero no para gobernar", señaló.

En torno a las elecciones de octubre, afirmó que el desafió que tiene Milei por delante es "mostrar que tiene un plan" y "conformar un equipo técnico". "Cuando uno escucha 3 o 4 voces autorizadas por el candidato, dicen cosas distintas", enfatizó.

En tanto, el economista cercano a Horacio Rodríguez Larreta sostuvo que "no hace falta dolarizar para bajar la inflación" y añadió en forma de alerta: "Si fuerza la dolarización, los argentinos se van a chocar contra un vidrio".

Por otro lado, defendió la estrategia de Patricia Bullrich de preservar los nombres que conformarán un eventual gobierno y apuntó por supuestas maniobras de algunos sectores para presionarla.

"Hay alguna ansiedad y cierta operación mediática. Es claro hay que tener una definición por dia, pero no necesariamente ese es el ritmo de la política y de la campaña. Patricia lo decidirá cuando lo considere oportuno, el equipo se verá más adelante", remarcó.

Finalmente, recalcó que "todos los equipos de Juntos por el Cambio estaran a disposicion" de la candidata a presidente y remarcó que la prioridad es decidir "los pasos a seguir en pos de presentar una propuesta completa".

"Elegimos presidente por TIk Tok y no por las plataformas, eso nos hace caer en la tentación de claudicar ante una demanda de slogans rápidos. Y eso es muy peligroso", cerró.