Javier Milei no se quedó con las ganas y tildó de mentirosa a Patricia Bullrich

Javier Milei afirmó este domingo que Patricia Bullrich "mintió descaradamente" respecto a sus acusaciones contra su política exterior respecto a China y Brasil. Bajo ese marco, el candidato a presidente de La Libertad Avanza negó que en caso de ganar impulse la ruptura de las relaciones comerciales con ambos países.

Para Milei, Bullrich busca "instalar una mentira" para que "los periodistas acólitos de Juntos por el Cambio las repitan". "Como Estado, no voy a promover relaciones con el mundo que no respeta la libertad. Yo propongo la defensa de la democracia, de la libertad y de la paz. En ese contexto, los comunistas no entran", aclaró por LN+.

"Nosotros no podemos cerrar el comercio con Brasil, Si cerremos el Mercosur, empezaríamos a tener aranceles a los dos minutos. Y el 95% del poroto de soja va a China, hay cosas que están dentro de la lógica de una política exterior", había señalado minutos antes Bullrich.

Por tal motivo, Milei redobló la apuesta y disparó sin filtro contra su rival en las elecciones de octubre: "Ahí está la trampa de la señora Bullrich, que demuestra que en el fondo es una colectivista. El paradigma del libre comercio es que no haya intervención". Y añadió una sugestiva frase: "Lo que sucede es que en política se juega muy sucio".

Asimismo, remarcó que él no alentará sociedades estratégicas con China y Brasil pero aclaró que no habrá problema para aquellos privados que quieran mantener sus relaciones comerciales con esos países. "Si vos querés hacer comercios con China, hacelos", agregó.

Milei subrayó que sus socios estratégicos serán Estados Unidos e Israel. Y marcó diferencias de su política exterior con la de otros espacios al señalar que “es demasiado clara”.

"Nosotros fuimos los únicos que presentaron un programa de gobierno completo. No me puedo hacer cargo de las falacias del hombre de paja que en Juntos por el Cambio difunden. Así como hizo la señora Bullrich mintiendo de forma descarada, que no se si lo hizo por ignorante o por mala intención", cerró.