Perlita: un asesor de Javier Milei se oponía a la dolarización que ahora impulsa

Emilio Ocampo, uno de los asesores económicos elegidos por el candidato presidencial Javier Milei para avanzar con la dolarización, pensaba de manera muy diferente sobre la propuesta en septiembre de 2019.

En un tuit que se viralizó en redes sociales, Ocampo destaca una entrevista al economista Daniel Artana y asegura: "Muy buena nota de @ArtanaDaniel. A sus argumentos agregaría que la dolarización en Argentina funcionaría como una nueva trampa para expropiar a quienes ahorran".

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, había expresado algo similar al hablar sobre el plan de Milei para dolarizar el país. "Lo que Milei dijo es que si es presidente va a haber un plan Bonex. Lo que dice es que va a manotear el dinero de los ahorristas", advirtió.

Emilio Ocampo no estaba de acuerdo con la dolarización en 2019

Luego de que se viralizara su tuit, Ocampo salió a explicar por qué había cambiado de opinión. "Cuando cambian las circunstancias, cambio mi opinión decía Paul Samuelson. Algunos celebran haber encontrado un twit mío de septiembre de 2019 en el que me oponía a la dolarización porque podía ser una “trampa” para los ahorristas. Desde entonces el peso perdió 90% de su valor", señaló Ocampo.

Y agregó: "Al igual que muchos otros economistas HOY, en aquel entonces yo no había estudiado la cuestión con la profundidad con que lo hice a partir de 2021 para escribir el libro. Esa investigación y el deterioro de estos últimos años me llevaron a cambiar de opinión. No “milito”, ni soy fanático de la dolarización. La propongo por razones pragmáticas porque considero que es la mejor manera de eliminar la inflación para siempre".

Emilio Ocampo explicó por qué cambió de opinión

"Lo que necesitamos no es un régimen monetario que imponga disciplina a un buen gobierno que pueda surgir de las próximas elecciones, ya que la va a tener. Necesitamos un régimen monetario que nos proteja de un mal gobierno que inevitablemente llegará al poder en algún momento. Es notable la pasión con la que algunos se aferran al peso, que solo ha servido para esquilmar a los argentinos de menores ingresos. Sin una moneda sana no es posible el crecimiento", completó Ocampo.

Y cerró: "Por otra parte no ha cambiado un ápice mi opinión respecto a la necesidad e importancia de avanzar con las reformas estructurales que señalaba Artana en su artículo. Si no eliminamos la inflación será muy difícil completarlas con éxito. Volviendo a Samuelson, es de necios no cambiar de opinión cuando las circunstancias o la información cambian".

Dentro de la plataforma de Milei, la reforma monetaria aparece en quinto lugar en el tiempo y sorpresivamente no menciona la palabra dolarización, aunque propone que las personas utilicen la moneda que prefieran en cualquier ocasión.

Esto sucedería luego de la eliminación del Banco Central como agente de emisión monetaria, lo que implicaría una dolarización de hecho, aunque sin terminar formalmente con la moneda nacional, como lo hicieron Ecuador y El Salvador, dos de los modelos económicos que mira de cerca el candidato libertario.