Desde el entorno de Mauricio Macri desmintieron un acercamiento con Javier Milei

El candidato presidencial por el frente La Libertad Avanza, Javier Milei, anticipó que, en caso de ser electo presidente, le ofrecerá al expresidente Mauricio Macri "un rol destacado" como "representante de la Argentina" en el mundo, por encima de la Cancillería, para "abrir mercados".

Según explicó esta mañana Milei en diálogo con radio Mitre, quiere que el expresidente cumpla un rol de "súper embajador" en caso de ser electo presidente.

Sin embargo, un colaborador del expresidente salió a aclarar que "no hay ninguna posibilidad de que Mauricio acepte esa propuesta ni de que lo apoye". Se trata de Fernando de Andreis, quien salió a aclarar la situación en medio de las tensiones dentro de Juntos por el Cambio.

Mauricio Macri tiene buena sintonía con Javier Milei

El exsecretario general de la Presidencia del gobierno de Cambiemos sostuvo que en el entorno de Macri “no toman en serio” la propuesta del líder libertario y resaltó: “No cabe duda sobre a quién apoya Mauricio, que es a Patricia Bullrich y los candidatos de Juntos por el Cambio”. “Nos sorprende que algunos se presten al juego de querer apropiarse de Mauricio”, agregó apuntándole a Milei en diálogo con Infobae.

El expresidente está viajando a Marruecos para participar nuevamente del Mundial de Bridge, una de sus máximas pasiones. Pero sus máximos allegados también afirmaron que Macri “es fundador de Juntos por el Cambio y está trabajando para que Patricia Bullrich gane las elecciones y cuando vuelva al país se sumará a la campaña”.

Desde JxC admitieron que Macri y Milei tienen “un vínculo de respeto”, pero aclararon que es el líder libertario quien lo llama al expresidente para hablar e interpretaron que el candidato de La Libertad Avanza habló de su oferta a Macri para ser su “representante ante el mundo” porque “quiere evitar la fuga de votos” hacia Bullrich en las elecciones generales del 22 de octubre.

Sobre sus charlas con el exmandatario, el candidato libertario contó que hablaron de diversos temas y se mostró sorprendido por un gesto de Macri que le llamó la atención. “Hablamos de varios temas, pero me ha sorprendido muy gratamente que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado para mí dado el vínculo que tenemos”.