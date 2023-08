Tras unos días de descanso, Diego Santilli se suma a la campaña de Patricia Bullrich

“No estoy haciendo nada en contra de nadie. No llamo a nadie, ni opero. Estoy descansando cuatro días en Campana y el martes me sumo a la campaña de Patricia (Bullrich)", le dijo a MDZ Diego Santilli, el precandidato derrotado en las PASO bonaerense del último domingo en la provincia de Buenos Aires.

El diálogo, informal, se produjo a media mañana del viernes cuando arrecian las versiones sobre un supuesto malestar personal sobre el resultado bonaerense en el que, en lo personal, obtuvo más de 180.000 votos con respecto de su candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta. Además, la mayoría de sus candidatos territoriales del conurbano ganaron, salvo La Matanza y Moreno.

Una vez iniciado el recuento formal de los votos, el ahora exprecandidato, que aún no sabe a cuántos votos de distancia quedó de Néstor Grindetti en la cuenta final, había recuperado algunos votos con respecto a su rival, pero la tendencia no se modificará.

“Estamos peleando concejales por centésimas… Nuestros candidatos hicieron elecciones impresionantes, no podemos abandonarlos en estos momentos. Para ellos, un concejal es un soldado más para la próxima batalla”, agregó Santilli.

En la noche del domingo Patricia Bullrich ganó en la provincia de Buenos Aires por más de 300.000 votos contra Horacio Rodríguez Larreta, pero esa diferencia se reduce a menos de la mitad si se la compara con la que consiguió el candidato a gobernador derrotado.

Santilli con un territorial que ganó. Gastón Di Castelnuovo

Luego de haber participado y reconocido la victoria de su rival, Santilli no volvió a hablar con Grindetti. “Es extraño… Yo me puse a disposición desde esa misma noche. Y llamé y me llamaron todos, absolutamente todos, inclusive Joaquín De la Torre, con quien todos saben que no tuvimos relación en toda la campaña”, reconoció.

“Acá todos tenemos que trabajar para el triunfo de Juntos por el Cambio. No queda otra. Y yo seré el primero, aunque hayamos perdido con nuestra propuesta para gobernador”, agregó el "colorado”, quien aún no puede entender algunos distritos donde se observó un corte de boleta agresivo contra su figura a pesar de haber compartido los tres tramos de la boleta con el candidato local.

Una de las mayores sorpresas que tuvo el equipo de Santilli fue en Tres de Febrero, donde el candidato a gobernador quedó a 20.000 votos de diferencia del intendente Diego Valenzuela. No sorprendió tanto, en cambio, los 9.000 sufragios de distancia que tuvo entre la categoría gobernador y la de intendente en su favor Julio Garro, en La Plata. "Ahí la interna era a cara de perro", reconocieron y aceptaron.

La otra localidad en la que Santilli perdió con respecto del intendente local fue en Lanús, donde Grindetti hizo, justamente, de local. La distancia entre ambos fue de 35.000 votos, indescontables a pesar de los casi 200.000 votos que cosechó por encima del candidato presidencial.

Antes de irse a su retiro de cuatro días, el "colorado" se reunió con varios dirigentes territoriales, como Lucas Delfino (Hurlingham), Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó), Leandro Ugartemendía (Morón), y Segundo Cernadas (Tigre), entre otros, a quienes les aseguró que seguirá trabajando con ellos en el futuro.