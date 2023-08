Jorge Macri no descartó eliminar ministerios en caso de ganar en la Ciudad de Buenos Aires

Jorge Macri sostuvo este jueves que analiza una reducción de ministerios y secretarías en la Ciudad de Buenos Aires en caso de imponerse en las elecciones de octubre. Además, el candidato a jefe de Gobierno porteño expresó cuál es su postura acerca del controversial plan de dolarización de Javier Milei.

"La política está muy cómoda y la gente muy incómoda. Entonces, tenemos que incomodar a los políticos para que la gente esté mejor", expresó el dirigente del PRO por TN. En ese sentido, habló sobre la posibilidad de eliminar órganos administrativos públicos. "Es parte de lo que estamos analizando".

"Va a ser parte de las propuestas de campaña, asumo el compromiso de que esto sea más pequeño. Es la burocracia que genera el funcionamiento del Estado", agregó.

Asimismo, el exintendente de Vicente López marcó la necesidad de bajar impuestos en el distrito y recordó que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta "hizo un esfuerzo grande con la baja en Ingresos Brutos". "Hay que quitarle peso al sector privado", añadió.

Luego, se refirió al éxito que obtuvo Javier Milei en las PASO y contó que habló con él para felicitarlo. "No me cuesta hacerlo, él nunca me ha agredido. Nos mensajeamos cada tanto”, confesó.

A su vez, consideró que se debe ser "respetuoso de lo que Milei representa" ya que "hay varios mensajes en las urnas". "En algún momento, también fuimos un espacio nuevo“, señaló en referencia a Juntos por el Cambio.

Consultado por la propuesta de dolarización del líder de La Libertad Avanza, sostuvo que la medida "es una decisión que tiene que tomar quien sea presidente”. También recalcó que su postura se encuentro dividida por las expresiones tomadas dentro de su coalición.

“Hay personas que respeto mucho que están a favor de dolarizar y otras a quienes también respeto que piensan que no. Por eso es una decisión que tiene que tomar quien sea presidente”, cerró.