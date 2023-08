Se demora la construcción de una autopista clave en Mendoza: los motivos

La construcción de la autopista que conecta el aeropuerto, ubicado en Las Heras, con Lavalle está demorada y seguirá hasta el año 2024. Se trata de un tramo de la Ruta Nacional 40: son 18 kilómetros que se extienden desde el Aeropuerto Internacional de Mendoza hasta el empalme con la Ruta Provincial 34, en el departamento de Lavalle.

Guillermo Amstutz, titular de la Regional Cuyo de Vialidad Nacional, explicó en MDZ Radio: “En general, en el último año, todas las obras que estamos haciendo han tenido retrasos especialmente por el costo financiero y los efectos inflacionarios”. Es que, estaba estipulado que la obra quedara terminada a fin de año.

“Por suerte hemos podido mantener todas las obras en ejecución, obras que cuando me hice cargo estaban paralizadas. Es difícil el momento que estamos llevando adelante. Con este problema inflacionario que tenemos, y que con la devaluación del dólar se ha hecho más complejo, lo que venimos haciendo es con las empresa ver cuál es el ritmo de obra que ellos pueden llevar que no les implica un costo financiero excesivo que le modifique su ecuación económica en la obras. Y vamos adecuando de común acuerdo los plazos de obra a esa realidad que estamos viviendo para que las obras no se paren y podamos mantener las fuentes de trabajo”, detalló en Sonría lo Estamos Filmando.

Además, enumeró las obras terminadas, “como la tercera trocha a la salida de Tunuyán, la reparación de las losas en el Acceso Norte (que era un reclamo de todos los mendocinos), y las colectoras de Luján, Godoy Cruz, Maipú, Guaymallén las hemos intervenido y terminado en conjunto con los municipio”.

“Reconozco y sabemos todos que la situación es complicada; hemos tomado la decisión de que no se frenen los pagos, ninguna obra está paralizada, pero se han hecho más lentas por el problema inflacionario que es real”, remarcó y agregó: “Son ritmos más lentos y estamos atrasados en los plazos de manera acordada”.

“En el Gobierno de Macri ocurrió la misma situación y optó por no pagar nada y paralizar todas las obras. Nuestro gobierno tuvo que pagar el primer año todas las deuda y acordar el reinicio de las obras”, se lamentó Amstutz y cerró: “Las obras menores las hemos terminado todas y las mayores no las hemos paralizado, esa es la realidad”.