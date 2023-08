Qué significa la intrigante frase bíblica que posteó Javier Milei en hebreo

Javier Milei posteó hoy vía Twitter una foto donde aparece un león rugiendo, y una frase en letras hebreas. El significado se remonta a un pasaje de la biblia, donde dice: “Si el León ruge, ¿quién no temerá?”

El pasaje aparece en Amos 3:8, en donde Dios está enjuiciando a Judas e Israel. El pasaje completo es: “Ciertamente, el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará?”

En la biblia, el símbolo del León es un símbolo muy fuerte y con mucho poder. El León representa diferentes significados a lo largo de los libros de la biblia: Poder y protección divina, protector de los pueblos, Justicia Divina, fortaleza y guardián. Además, en algunos pasajes, el León es un símbolo de Dios.

Tweet de Javier Milei

El León. Así bautizaron los votantes de Milei al candidato, y él aprovecha el apodo. Utiliza el mismo como campaña electoral, por el significado que tiene el animal. Por ejemplo, utiliza la imagen del animal como uno de los logos de su campaña.

También, durante muchos actos oficiales, canta una canción original de La Renga, donde reversionó el tema: “¡Hola a todos! Yo soy el León. Rugió la bestia en medio de la avenida”.

Video difundido por @filonews

Además, Milei se caracteriza por decir una frase que lo acompaña a lo largo de su campaña: “No vengo a guiar corderos, vengo a despertar leones.”

La razón de que la frase haya sido escrita en hebreo y no en Español, podría llegar a darse por demostrar una vez más su apoyo hacia Israel, y la buena relación que tendría con el país en un eventual gobierno. Es conocida, además, la buena relación que Milei tiene con sectores de la colectividad judía. Logo de Javier Milei. Foto: Página Oficial Milei.

Anteriormente, el candidato ya demostró en varias ocasiones su buena relación con el país. El martes comentó en el noticiero LN+: “Si soy presidente, mis aliados serán Estados Unidos e Israel. A Israel lo considero tan aliado, que voy a mudar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén”, como lo hizo en su momento el expresidente Estadounidense Donald Trump.