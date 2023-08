Qué le dijo Cristina Fernández de Kirchner a Sergio Massa sobre el resultado de Unión por la Patria

Sergio Massa reveló que mantuvo una conversación con Cristina Fernández de Kirchner luego de que el candidato presidencial de Unión por la Patria se consagrara como el segundo más votado detrás de Javier Milei.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria aseguró anoche que tras el resultado de las PASO dialogó con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien le transmitió que "tenía algún marco de tranquilidad y de satisfacción porque es un escenario que deja al Gobierno en competencia".

En declaraciones al canal TN, Sergio Massa sostuvo que él coincidía con el diagnóstico previo de Cristina Fernández de Kirchner sobre que había un "escenario de tercios" y por eso pidió que no hubiera internas en Unión por la Patria. El líder del Frente Renovador señaló que "la gente está enojada y con razón" por la situación económica y, al respecto, sostuvo: "Vamos a tener que hacer modificaciones en un contexto complicado".

Asimismo, reveló que se están viendo candidatos "que usan los recortes de los programas para hacer redes de frases fáciles que viralizan, que para aquel que está preocupado por su día a día, esas consignas fáciles suenan como soluciones mágicas a sus problemas". Massa realizó estas críticas en alusión al candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien se impuso en las PASO 2023 del domingo pasado.

"Si no empezamos a poner seriedad en los debates, estamos en un problema. Dice se la voy a sacar a los jubilados, pero no a la Iglesia y a los jueces", cuestionó el titular del Palacio de Hacienda. En ese sentido, indicó que "para aquel que está en la parada del colectivo esas frases suenan como soluciones mágicas para sus problemas" y advirtió en ese aspecto que "la Argentina no tiene soluciones mágicas". "Yo estaba muy cómodo en la Cámara de Diputados, pero no me escapé a mi responsabilidad y el llamado a la Patria", destacó el líder del Frente Renovador.