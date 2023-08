Massa lanzó munición gruesa contra el FMI por la suba del dólar blue

Sergio Massa otorgó una entrevista televisiva este jueves donde disparó contra sus rivales en las elecciones de octubre, Patricia Bullrich y Javier Milei; apuntó contra el Fondo Monetario Internacional por la devaluación del dólar y criticó a un sector del periodismo tras los rumores de renuncia al Ministerio de Economía.

En diálogo con Crónica, el referente del oficialismo sostuvo que el compromiso con el Fondo Monetario Internacional tiene que cumplirse pero agregó que, en caso de llegar a la presidencia, juntará los dólares "para sacar al FMI" del país.

También hizo mención a la corrección del dólar blue, que esta semana alcanzó un nuevo techo histórico de 800 pesos. "Se tuvo que tomar una decisión muy desagradable que fue devaluar su moneda por imposición del FMI", justificó. En este sentido, describió que su objetivo es que el tipo de cambio oficial se "quede en $350 hasta octubre".

A su vez, expresó que "entiende la reacción instintiva" de aquellos que compraron dólares en las cuevas financieras, pero de la misma forma pidió paciencia y criterio, con particular énfasis en los especuladores.

Por eso, añadió, se necesita "compensar el daño que se ha generado por la devaluación que nos impuso un Fondo que ni trajimos nosotros ni yo renegocié la deuda". Y, en ese sentido, enfrentó a quienes lo acusan de llevar a cabo un Plan Platita. "No me vengan con ese verso. En todo caso, a mí me tocó tomar el 'tomuer' frío", aseveró.

Por otro lado, analizó los resultados electorales de las PASO y se refirió a la figura de Javier Milei, principal ganador de los comicios.

"Una cosa es lo que dice ahora y otra cosa es lo que haría si se sienta", respondió el funcionario ante la propuesta del libertario de cerrar el Banco Central. Y puso en duda que Milei aplique todas sus propuestas en caso de llegar a la Casa Rosada.

"Él viene acá, lo dice, nadie le repregunta, queda el videito para redes, todo bien, pero ahí —cuando se encuentre con los emisarios del Fondo— te cuentan las costillas de verdad. A mí me llevó tres meses negociar que el Fondo no volviera hasta las Generales", expuso y añadió: "Cuanto más lejos, más pavadas decís. Cuanto más cerca, mas responsable te ponés".

Bajo ese contexto, Massa atribuyó planteos del economista a otros momentos políticos de la historia. "Milei viene a esconder una cosa que en la Argentina funcionó con (José) Martínez de Hoz, con el (Domingo) Cavallo de (Fernando) De la Rúa", compartió.

Respecto a la estrategia de Patricia Bullrich de cara a octubre, consideró que su rival de Juntos por el Cambio deberá moderar su duro discurso para distanciarse del referente de La Libertad Avanza. "Ahora van a necesitar convertir a Patricia en alguien más moderado. El todo o nada va a ser un poquito y un poquito", lanzó.

Consultado por las sugerencias de renuncia como ministro por parte de algunos funcionarios, el dirigente de Tigre negó que haya una interna dentro de Unión por la Patria y terminó arremetiendo contra la prensa.

"Me quiso poner en valor y terminó generando ruido en un momento económico en que no hay que generar ruido. También a ustedes les gusta jugar al puterío que contar las cosas como son", cerró.