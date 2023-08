Luis Petri, sin filtro contra Javier Milei: "Dijo muchas bravuconadas y miente"

Luis Petri desestimó las duras acusaciones de Javier Milei contra Patricia Bullrich, respecto a supuestas operaciones contra su persona. "Miente cuando dice que Bullrich le pegó una puñalada por la espalda", afirmó el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.

El dirigente mendocino consideró que el candidato de La Libertad Avanza "dijo muchas bravuconadas" entre las que incluyó la venta de órganos o el cierre del Conicet.

"No lo he escuchado hablar contra la corrupción, ni sé cuáles son sus proyectos de seguridad. Tampoco se expresó enfáticamente sobre la década saqueada por el kirchnerismo", recalcó Petri por LN+.

Los dichos del referente de Juntos por el Cambio responden a las declaraciones de Milei. Según el libertario, el equipo de la exministra de Seguridad planificó las acusaciones en su contra por la eventual venta de cargos de su espacio como también la versión de un supuesto acuerdo con Sergio Massa y el ingreso de aspirante del oficialismo en sus listas.

En tanto, Bullrich fue dura respecto a las acusaciones del líder de La Libertad Avanza contra su marido al mencionarlo como parte de estas operaciones. "Si Milei quiere discutir, que discuta conmigo, que no se meta con mi marido. A él le molestó mucho cuando se metieron con su hermana, a mi que se metan con mi marido, me duele, porque no está involucrado", expresó.

Por su parte, Petri enfatizó las distancias con el economista luego de que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, remarcara que “Bullrich, Macri y Milei son lo mismo”. "Claramente nosotros no somos lo mismo que Javier Milei", subrayó.

"Nosotros tenemos claro qué hacer con la seguridad. La segunda preocupación de los argentinos tiene que ver con la seguridad. En la previa las PASO, no se hablaba del dólar sino de cómo nos matan en la Argentina. Hicimos mucho énfasis en la lucha contra la corrupción", cerró.