La propuesta de la candidata a intendente de Milei en Maipú si gana las elecciones departamentales

Producto de los resultados obtenidos por Javier Milei en Mendoza, se ha dado un “efecto Milei” en la provincia. El próximo 3 de septiembre son siete los departamentos que votan y, entre los candidatos de Maipú, aparece una referente del espacio libertario, Claudia Carina Córdoba.

Córdoba, candidata a intendente de Maipú, habló este miércoles en MDZ Radio: “Por más que parecía que todo era un caos, Milei estaba arrasando las urnas, y esa es la realidad que vivíamos los maipucinos”.

“Si escuchaste bien Javier Milei está explotando las urnas en Maipú. Según los datos que recolectamos hasta el momento el triunfo está muy cerca”, destacó Carina Córdoba (+)@MendozaToday @biencuyano @aconcagua_post pic.twitter.com/gaYy5HXSHG — Carina Cordoba (@CarinaCordobaOk) August 13, 2023

Respecto de su análisis sobre los resultados del domingo, explicó que a Milei “lo elige la gente porque es la verdadera oposición. No ofrece un postre que se elige entre dulce de leche y helado, somos el postre que viene a dar el punto y aparte, a cambiar esta historia. Somos la verdadera oposición dentro de este país, que fue cambiando los alfiles de lugar pero siguen siendo los mismos de siempre”.

En Sonría lo Estamos Filmando, Córdoba hizo referencia a lo ocurrido en las urnas y cómo va a impactar en las elecciones de octubre: “Lo que pasó va a impactar bastante. Nosotros con ocho banners, sacamos casi el mismo porcentaje que los candidatos de Cambia Mendoza. Muy humilde y muy austera es nuestra campaña, y seguimos exactamente igual, con todo el esfuerzo del boca a boca y la caminata, trabajando con cada vecino y presentando nuestro plan motosierra para el departamento. Cada vecino se va sumando, nos buscan en la calle para poder estar cada vez más cerca”.

Y aseguró, en igual tono que Milei: “Estamos confiados de que el porcentaje que vamos a tener en la general va a ser muy superior a Juntos por el Cargo”.

También detalló el “plan motosierra” en Maipú: “Va con algo totalmente épico, que deberían tenerlo en cuenta los señores radicales. Ellos tuvieron un vicepresidente, Elpidio González, que cobró cero. Por eso los invito a que este viernes a las 18 hs van a presenciar algo icónico. Los concejales, que son la gente de Milei en Maipú, van a tener sueldo cero. Esa es una de nuestra propuesta que la vamos a ejecutar con todo el amor a nuestro pueblo y a cada uno de los maipucinos”.

“Estamos convencidos de que vamos a estar al servicio del maipucino, que vamos a trabajar por el compromiso y el amor a cada uno. No puede ser que haya concejales que quieran renovar y hayan hechos cuatro proyectos en cuatro años; de esa forma, vamos a destinar ese sueldo a que haya médicos y los maipucinos no tengan que migrar a otro departamento para poder ser atendidos”, añadió.

Córdoba, que es profesora de inglés y tiene tres hijos, indicó que “lo que llevó a involucrarme es sacar las castas, las mismas figuritas que venimos viendo de toda la vida”.

“En Maipú hemos sido castigados por no tener el mismo color político y porque no se respeta la decisión del maipucino. Vamos a trabajar muy fuertemente en lo que es seguridad, y no vamos a estar con el discurso que le corresponde a este o al otro. Vamos a garantizar, con un plan serio, que acá hay personas que verdaderamente quieren vivir mejor”, remarcó.

Y cerró: “Vamos a invertir el 100% en tecnología de vanguardia, por eso tiene que haber una reducción del gasto político. Los funcionarios van a tener que cobrar lo mismo que un empleado como los profesionales de la salud. Es una vergüenza que tenemos sueldos desmesurados y profesionales que han pasado por una Universidad que ganan nada. Vamos a trabajar en la reducción del gasto público en la cantidad de empleados: y si hay ociosos, no van a estar dentro del municipio”.

Quién es Claudia Carina Córdoba

Claudia Córdoba es profesora de Inglés, tiene 50 años y lleva 27 años dedicada a la docencia. Su trayectoria docente es larga y data de las escuelas secundaria Ricardo Alfonsín en Maipú, Ricardo Videla en Luján de Cuyo, el Cens 3440 de Las Heras y de las escuelas primarias Ozamis, La Superiora, Padre Vázquez y el IMEI (Instituto Maipú de Educación Integral), solo por mencionar algunas.

Madre de tres hijos, es becaria Fulbright para la Educación Técnica y también profesora de la Universidad de Mendoza y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo.